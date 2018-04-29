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    "С еще большим размахом". В Ереване пройдет масштабная акция протеста

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    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (140)

    (обновлено: )3201
    Акция оппозиции в Ереване состоится после двухдневного перерыва - в пятницу и субботу Пашинян посетил ряд регионов республики, в том числе Гюмри и Ванадзор.
    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян пообещал своим сторонникам возобновить в воскресенье акции протеста в Ереване.

    Он уверен, что митинг пройдет "с еще большим размахом".

    Ситуация в Ереване
    Vano Shlamov / AFP
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    Акция оппозиции в Ереване состоится после двухдневного перерыва — в пятницу и субботу Пашинян посетил ряд регионов республики, в том числе Гюмри и Ванадзор.

    Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Оппозиция 17 апреля объявила о начале "бархатной революции".

    Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Митинг оппозиции пройдет на фоне грядущих 1 мая выборов премьер-министра Армении. Пока партии, входящие в парламент, не выдвинули своего кандидата. Зато Пашинян уже заявил, что признает в качестве премьера только того, кого изберет народ. И уже согласился занять место главы кабинета министров.

    В противном случае Пашинян угрожает вывести на улицы своих сторонников. "Мы должны с утра заполнить улицы Еревана, чтобы увенчать успехом нашу победу", — сказал оппозиционер.

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