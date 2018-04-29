В центре Еревана протестующими перекрыты все центральные улицы

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Демонстранты в воскресенье перекрыли проезжие части главных улиц в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

На каждом перекрестке находятся по несколько десятков митингующих, они стоят на пешеходных переходах и блокируют проезжие части. На большинстве перекрестков автомобилисты присоединились к протестующим и своими автомобилями перекрыли дороги. На некоторых улицах оппозиционеры заблокировали движение при помощи мусорных баков, которые они принесли из близлежащих дворов. Пешеходные части улиц не заблокированы, все желающие могут свободно перемещаться по армянской столице.

Оппозиционеры находятся в приподнятом настроении, они поют песни, слушают музыку и периодически скандируют лозунги против правящей партии. Многие участники акции несут национальные флаги Армении.

Полиция следит за ситуацией, но не препятствует оппозиционерам. Правоохранители время от времени подходят и беседуют с протестующими, но разблокировать улицы не просят. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.

Также в воскресенье стало известно, что партия "Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Никола Пашиняна. "Консенсус вокруг единого кандидата и политической повестки, о необходимости которого мы говорили, может стать реальностью. В этой связи верховный орган "Дашнакцутюн" в Армении решил поддержать на выборах премьер-министра 1 мая кандидатуру Никола Пашиняна", — говорится в заявлении партии.

Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.