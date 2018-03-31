Мэй купила свой портрет, где она подписывает документ о Brexit

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заплатила 110 фунтов стерлингов за картину, на которой она запечатлена в момент подписания документа о начале процедуры выхода королевства из Евросоюза, сообщает газета Telegraph

По данным издания, автором масляного портрета является художник Джеймс Дрейк. Мэй изображена за рабочим столом в своем кабинете на Даунинг-стрит, в руке премьер держит черную перьевую ручку, которой собирается подписать письмо с уведомлением об активизации статьи 50 (о выходе из ЕС), адресованное президенту Евросовета Дональду Туску.

Дрейк направил полотно британскому премьеру в качестве подарка еще в конце прошлого года. Согласно британскому министерскому своду законов, если цена подарка превышает 140 фунтов стерлингов, то чиновник обязан выплатить из собственного кармана оставшуюся часть суммы.

По данным СМИ, оценочная стоимость портрета Мэй составила 250 фунтов стерлингов, поэтому в декабре 2017 года британский премьер была вынуждена отдать за картину 110 фунтов, чтобы получить возможность повесить полотно в одной из своих личных комнат.

telegraph.co.uk Портрет Терезы Мэй

"Она призналась, что на полотне изображен решающий момент в истории нации", — цитирует Telegraph представителя офиса Мэй.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.