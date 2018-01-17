В Евросоюзе готовы свернуть процесс Brexit – источник

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина, Александр Шишо. Руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit), однако лишь в том случае, если за это выскажется британская палата лордов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Палата лордов британского парламента начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января, сообщил министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Накануне вечером палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева.

"Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это "проигрыш для всех".

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Против Brexit последовательно высказывается глава Европейского совета Дональд Туск, представляющий лидеров стран-членов ЕС.

Ранее формально сожалевший по поводу Brexit председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "выход Великобритании — это катастрофа", и "мы хотели бы, чтобы они (британцы) остались (в ЕС)". Он предупредил, что "если они (британцы) этого захотят, им должна быть дана такая возможность". Даже если они выйдут по статье 50, статья 94 даст им возможность вновь войти (в ЕС), указал Юнкер.

Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.