Греция предлагает восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Выход Великобритании из Евросоюза означает сокращение общего бюджета, и восполнить потери можно введением нового налога на богатство, а не дополнительным налогообложением граждан, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас журналистам после неформального саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, с одной стороны, Brexit означает сокращение статей бюджета, с другой стороны, перед ЕС стоит ряд новых задач и вызовов: выполнение социальных прав, расширенная программа гарантий молодежи, ответ на кризис беженцев и миграционный кризис, необходимость углубления исследований, развития, единый цифровой рынок, безопасность, защита внешних границ.

"Либо мы должны существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС, против чего мы выступаем… Учитывая, что Великобритания покидает ЕС и не хотелось бы еще больше обременять налогоплательщиков, решением является возможность найти новые ресурсы. Мы должны найти новые ресурсы путем налогообложения богатства, а не налогоплательщиков. Исходя из этого я представил некоторые соображения и предложения относительно налога на финансовые операции, так называемого налога Тобина, налогообложения крупных интернет-компаний, общей налоговой базы. Установление европейских налогов на деятельность будет более эффективно, чем национальные налоги, и не будет дополнительного налогообложения европейских граждан", — сказал Ципрас.

Он выразил надежду, что обсуждение завершится до европейских выборов, и заявил, что Евросоюз должен сделать шаги как для демократизации, так и для укрепления социального характера Европы, чтобы она стала более привлекательной для своих граждан.

Лидеры 27 стран ЕС, которые остаются в союзе после Brexit, на неформальном саммите 23 февраля обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза (MFF) на период после 2020 года. С учетом MFF составляются ежегодные бюджеты ЕС. Размер текущего семилетнего MFF составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза — порядка 150 миллиардов евро.

Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза, уровень которых рассчитывается, в том числе, от размера валового национального дохода (GNI).

В ЕС уже звучат различные предложения по реформе многолетнего финплана: обсуждается увеличение взносов стран ЕС в бюджет союза, Еврокомиссия и Европарламент предлагают увеличить объем его расходов и найти новые источники доходов. Также предлагается создание резерва бюджета.

Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по следующему MFF к началу мая текущего года. Затем начнется обсуждение этих предложений в Европарламенте и Совете ЕС.