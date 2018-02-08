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    Сорос дал на отмену Brexit $500 тыс долларов

    (обновлено: )21710
    Бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года.
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Associated Press Mary Altaffer

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Известный американский миллиардер Джордж Сорос вложил $500 тысяч в кампанию против Brexit в Великобритании и сохранению ее в составе ЕС, сообщает The Guardian.

    Ростислав Томенчук
    112 Украина
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    Как выяснилось, бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года.

    Сообщается, что организацией руководят бывший министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, которая подала в суд за инициацию выхода из ЕС.

    Между тем, в самой организации утверждают, что они собрала более 413 тысяч фунтов стерлингов малыми пожертвованиями.

    Как сообщалось ранее, руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit), однако лишь в том случае, если за это выскажется британская палата лордов.

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