Сорос дал на отмену Brexit $500 тыс долларов

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Известный американский миллиардер Джордж Сорос вложил $500 тысяч в кампанию против Brexit в Великобритании и сохранению ее в составе ЕС, сообщает The Guardian.

Как выяснилось, бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года.

Сообщается, что организацией руководят бывший министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, которая подала в суд за инициацию выхода из ЕС.

Между тем, в самой организации утверждают, что они собрала более 413 тысяч фунтов стерлингов малыми пожертвованиями.

Как сообщалось ранее, руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit), однако лишь в том случае, если за это выскажется британская палата лордов.