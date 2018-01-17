Палата общин парламента Британии приняла законопроект о Brexit

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Палата общин парламента Великобритании приняла в среду, 17 января, в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit, теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов.

Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23.00 29 марта 2019 года. Документ предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским. Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту уже после принятия GRB.

В ходе дебатов по закону были приняты несколько поправок. Парламентарии настояли на праве наделить себя полномочиями утверждать текст соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом правительству удалось законодательно закрепить время и дату Brexit.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран согласились перейти ко второй фазе переговоров об отделении Великобритании от ЕС.