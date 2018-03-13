Страны ЕС взбунтовались против плана реформ Макрона

Владимир Матвеев, обозреватель

План реформирования ЕС и еврозоны, предложенный президентом Франции, который стремится к лидерству в евроблоке, встретил неприятие в Евросоюзе. Министры финансов восьми стран подписали заявление, в котором предостерегают от "далекоидущих предложений" в контексте процесса Brexit.

Восемь стран, включая Ирландию, Швецию и Нидерланды, выступили против плана реформирования ЕС и еврозоны, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает The Telegraph.

Как говорится в заявлении, подписанном министрами финансов Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Эстонии и обнародованном 6 марта в Гааге, после Brexit единство остающихся в нем 27 стран-членов будет "решающей силой", которую следует защищать.

В документе отмечается, что дебаты о будущем европейского экономического и валютного союза должны вестись совместно всеми странами ЕС, включая те, которые не входят в еврозону. Не упоминая планы президента Франции Макрона, претендующего на лидерство в евроблоке, восемь стран, согласно DW, предостерегают от "далекоидущих предложений", делая упор на необходимости реформ для усиления экономической стабильности.

В контексте происходящего на фоне миграционного и долгового кризисов переформатирования ЕС, по словам главы Минфина Нидерландов Вопке Хукстра восемь североевропейских стран придерживаются мнения, что "к сильной Европе приведут сильные национальные экономики". Начинать следует на национальном уровне, при этом страны-члены должны для начала соблюдать существующие правила.

Макрон после формирования правительства ФРГ ждет ответа на предложенные им еще в 2017 году идеи по реформированию европейской политики. В частности, учредить пост европейского министра финансов и принимать общий бюджет для стран, входящих в еврозону.

Речь также идет о преобразовании Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд, и о создании полноценного европейского банковского союза с механизмом защиты вкладов.

Суть вопроса заключается также в том, что в процессе Brexit и ослабления роли Ангелы Меркель в проекте "Евросоюз", Париж стремиться опередить Лондон и стать ведущим финансовым центром Европы, сообщает Bitcoinist. При этом Макрон отчасти, но отстраняется от европейского партнера — Меркель. Так, в то время, как Меркель в сентябре в ходе предвыборной кампании потребовала прекращения переговоров о членстве Турции в ЕС, Макрон называет Турцию "незаменимым партнером".

В контексте выхода Великобритании из ЕС и возникшей неопределенности в отношении расположенных в Великобритании финансовых институций глобального характера, которые обслуживали континентальную Европу, — Париж и Дублин, Милан и Франкфурт, борются за то, чтобы стать более привлекательными для финансовых домов, проводящих операции на европейском континенте и шире. Так, решение Франции использовать блокчейн для нелистингованих ценных бумаг, по мнению ряда экспертов, является одним из шагов в этом направлении.

Среди основных рисков либерального проекта эксперты называют риск, вызванный процессом Brexit, и риск вызванный идеей о создании "разноскоростной Европы", серьезные долговые проблемы в еврозоне, далекой от равноправия, однако приближенной к нынешним реалиям европейского образования. Показательно, что помимо Вышеградской четверки, Австрия также ужесточает миграционную политику.

В процессе переформатирования блока, существенный импульс которому дал миграционный кризис и Brexit, ряд стран Евросоюза традиционно по-разному относятся к идее "двухскоростной Европы", продолжением которой, по сути, являются идеи Макрона. В частности, Польша высказалась против "двухскоростной"интеграции и не стремится заменить злотый на евро.

Чехия и Румыния, вступают в противоречия с курсом ЕС, отказываясь не только принимать беженцев по навязываемым ЕК квотам, но и пытаясь декриминализовать часть преступлений, связанных с коррупцией.

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Эти процессы и явления проходят на фоне того, что в ходе визита президента США Дональда Трампа летом минувшего года в Польшу, в Варшаве достигнуты договоренности по вопросам коллективной обороны НАТО в регионе и сотрудничества в области энергетики, поставок американского СПГ в контексте реанимируемого проекта "Инициатива трех морей".

Расширяя политику "сверхдешевых денег", ЕЦБ за последние годы обострил конфликт Севера и Юга в еврозоне, обострив фундаментальные различия во взглядах на роль печатного станка. Норвегия вышла из состава ЕС. Дания и Швеция, находясь в Евросоюзе, не хотят присоединяться к монетарной системы и вводить евро, несмотря на то, что их валюты соответствуют системным критериям ЭМС.

И это во многом закономерно, поскольку евро существенно улучшает положение немецких экспортеров по сравнению с жителями остальной Европы и за ее пределами, и западные эксперты призывают откорректировать "дисбаланс", отмечает Милтон Эзрати, пишущий редактор в National Interest, сотрудник Центра исследования человеческого капитала Университета Баффал, в The National Interest.

Экономические структуры в Европе "перекошены", что особенно касается ФРГ, и предлагаемые лидерами ЕС механизмы дисбалансов между членами еврозоны не согласованы. Вместо того, чтобы обеспечить всем странам-участницам "значительные преимущества", по мнению ряда западных экспертов, единая валюта закрепила "искаженные и неадекватные цены" на национальные валюты.

Как пишет 8 марта Investing, "парламентские выборы в Италии вернули в еврозону политические риски, которые в свою очередь, ставят барьер на пути притока капитала на финансовые рынки Старого света. Вялая инфляция реанимировала идею продления QE, по меньшей мере, до конца 2018".

Показательно, что ЕЦБ в минувший четверг подтвердил приверженность "ультрамягкой денежно-кредитной политике, но убрал из заявления по итогам очередного заседания обещание увеличить объем программы скупки активов в случае необходимости", сообщает Investing.

Исчезнувшая фраза о возможном увеличении объема расценивается, в первую очередь как символический шаг, который рассматривается как предвестник того, что позднее в 2018 году "ЕЦБ предпримет более масштабные изменения в политике". Наряду с этим, ФРС привержена "постепенному" отказу от сверхмягкой политики.

Ситуацию в еврозоне и ЕС в целом, существенно усугубляют повышенные риски реальной торговой войны из-за вероятности введения США новых пошлин на ввоз стали и алюминия.

Помимо указанных вызовов и рисков, рост националистических и популистских настроений наблюдается не только в Восточной Европе – националисты, сепаратисты на подъеме и в странах традиционного евроатлантического уклада, пусть и не добившиеся пока существенных электоральных успехов.

Так, победа правоцентристской коалиции во главе с "Лигой" Маттео Сальвини и "Движения "Пяти звезд" на парламентских выборах в Италии знаменует существенные перемены в политическом ландшафте страны и подтверждает центробежный тренд в Евросоюзе, спровоцированный миграционным и долговым кризисом, недовольством расходов на социальное обеспечение и уровнем безработицы.

При этом Сальвини, который может занять в 2018 году пост премьера страны, заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил выход страны из зоны евро при первой возможности.

В каждой стране ЕС сегодня существуют "точно такие же страхи и напряженность, которые привели Британию к выходу из ЕС", цитирует экс-главу Лейбористской партии Тони Блэра Die Welt.

Согласно СМИ, ФРГ и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, пишет Spiegel. Ранее планировалось, что в марте на саммите Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования.