наверх
01.03.201820:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэй заявила, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit

    (обновлено: )9910
    По словам британского премьера, проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила председателю Европейского совета Дональду Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Brexit: решение есть, проблемы остаются

    Британский премьер считает, что документ подрывает единство Великобритании.

    В четверг Туск прилетел в Лондон для встречи с Мэй.

    "Премьер-министр заявила, что проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства", — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, поступившем в РИА Новости.

    Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике", представленный на 119 страницах. Он является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.

    Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде, который начнется после выхода Великобритании из ЕС.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы