Европейский сепаратизм объясним и спровоцирован

Владимир Матвеев, обозреватель

Многочисленный марш в поддержку независимости Шотландии и заявленное намерение партии "Вместе за Каталонию" вновь выдвинуть своего лидера Пучдемона на пост главы регионального правительства, подтверждают сохранение тенденции к сепаратизму в ряде экономически богатых европейских регионов, обладающих самобытными историей и культурой.

Десятки тысяч демонстрантов приняли участие 5 мая в марше в поддержку независимости Шотландии в крупнейшем городе Глазго. Как сообщает ВВС, по данным организаторов данного мероприятия All Under One Banner марш насчитывал около 80 000 сторонников независимости Шотландии. По другим данным, в марше реально приняло участие порядка 40 000 человек.

Согласно данным полиции Шотландии, к демонстрации присоединились 35 тысяч человек. Напомним, в минувшем году в мероприятии в Глазго приняли участие 20 тысяч участников, передает ВВС.

Шествие было мирным. Как отмечают эксперты, масштабы акций возрастают с 2014 года, когда идея независимости потерпела неудачу на референдуме. Организаторы марша также высказали готовность проводить его ежегодно, вплоть до нового референдума о независимости Шотландии.

"Будет еще один референдум за независимость, он состоится еще до 2021 года, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС. Мы готовы, и мы будем делать это каждый год по всей Шотландии", — сказал координатор мероприятия Нил Маккей, сообщает британский медиа-ресурс.

Напомним, что одной из основных причин волны популярности вопроса независимости в Шотландии явился процесс Brexit.

В этом контексте также сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД Эмбер Радд после того, как были опубликовано ее письмо с планами увеличения объемов депортации нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию в период 1940-1970 годов.

Сообщается, что помимо шотландских флагов, ряд активистов несли также флаги Каталонии, в знак солидарности со стремлением региона обрести независимость от Мадрида.

В Испании партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" заявила о намерении снова выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства, сказал 5 мая представитель этой партии, передает испанское издание El País.

Как сообщается, решение связано с ратификацией парламентом Каталонии 4 мая реформы законодательства, согласно которой теперь главу правительства можно будет избрать дистанционно. Голосование запланировано до 14 мая в местном парламенте.

Решение было объявлено после встречи руководства "Вместе за Каталонию" в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон, сообщает DW.

Как сообщает Associated Press, "небольшое большинство законодателей-сторонников независимости проголосовало за то, чтобы позволить президенту Каталонии быть приведенным к присяге, не присутствуя лично в парламенте, и управлять регионом из-за рубежа".

С декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Как напоминает немецкий ресурс, Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что "при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично".

Напомним, 55 летний экс-премьер автономии Пучдемон после референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности, после чего вынужден был уехать в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в ФРГ, но вскоре "отпущен под подписку о невыезде". В ближайшее время немецкий суд должен решить, "следует ли выдавать Пучдемона Испании", передает DW.

Пучдемон, которого немецкий суд освободил под залог, ожидает в ФРГ решение о его экстрадиции в Испанию, где его обвиняют в мятеже и "злоупотреблении государственными средствами при организации прошлогоднего референдума о независимости Каталонии", напоминает агентство Associated Press.

Каталонские сепаратистские партии в течение последних шести месяцев "продолжают попытки отделиться от Испании. Однако их инициативам неоднократно мешали судебные решения, поскольку испанская конституция утверждает о неделимости Испании", передает американское международное агентство.

В парламенте Каталонии ранее неоднократно обсуждали избрание Пучдемона главой правительства, однако все предыдущие попытки терпели неудачу – преимущественно, из-за того, что Пучдемон находится за рубежом.

Среди основных причин роста сепаратизма в Европе западные эксперты выделяют причины экономического и религиозно-культурного плана. Национальные и культурные отличия народов регионов, ранее не входивших в состав европейского государства, сочетаются с ощутимым ростом национализма и стремлением к большей экономической независимости богатых регионов. Многие из них, как правило, связаны с добычей и транзитом газа и нефти. Большинство из них, как и ряд стран ЕС, не довольны миграционной и финансовой, социальной политикой Брюсселя и правительств своих стран.

Так, автономная область Каталония является одной из наиболее развитых в промышленном отношении и на рынке туризма. На долю этого региона приходится пятая часть ВВП Испании. Регион имеет свой язык и свою богатую историю и культуру.

Напомним также, что в конкуренции за звание "образца города будущего" Глазго ряд лет ранее обошел Лондон, Эдинбург, Бристоль и Питерборо. Сообщается, что члены жюри и спонсор конкурса — знаменитая лондонская организация Technology Strategy Board — выбрали Глазго по ряду причин: "это третий по величине город страны, крупнейший экономический центр с богатой историей".

Однако, накануне предыдущего референдума о независимости, западные военные обсуждали планы по выводу атомных подводных лодок, вооруженных ракетами Trident с военно-морской базы Клайд, расположенной неподалеку от Глазго. На попытки Шотландии отделиться от Великобритании ее вдохновляет также наличие нефти у берегов.

Миграционный и долговой кризисы, процесс Brexit и политика Администрации Трампа в отношении стран Центральной и Восточной Европы и поставок американского СПГ, придали импульс ощутимому росту правых, националистических и сепаратистских сил на континенте и процессу дезинтеграции самого ЕС.