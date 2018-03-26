Арест Пучдемона. В Каталонии начались массовые протесты

Люди в Каталонии вышли протестовать против ареста бывшего лидера провинции Карлеса Пучдемона.

По данным AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонскими флагами. Также запланировано шествие участников к немецкому консульству.

В Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии собрались под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет у сторонников независимости символизирует солидарность с арестованными политиками.

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