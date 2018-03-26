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    Арест Пучдемона. В Каталонии начались массовые протесты

    (обновлено: )9320
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    LLUIS GENE / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    LLUIS GENE / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    LLUIS GENE / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    LLUIS GENE / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    Josep LAGO / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    LLUIS GENE / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    Josep LAGO / AFP
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    REUTERS Albert Gea
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    REUTERS Albert Gea
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    REUTERS Albert Gea
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    REUTERS Albert Gea
    В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона
    LLUIS GENE / AFP

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    Люди в Каталонии вышли протестовать против ареста бывшего лидера провинции Карлеса Пучдемона.

    По данным AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонскими флагами. Также запланировано шествие участников к немецкому консульству.

    В Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии собрались под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет у сторонников независимости символизирует солидарность с арестованными политиками.

    Смотрите также: На улицы Варшавы вышли тысячи разгневанных противников закона об абортах

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