Город Тетфорд, Англия: спасите нас от ЕС, пожалуйста

РИА Новости Украина

Тетфорд, торговый городок, расположенный в неметрополитенском районе Брекленд на севере английского графства Норфолк, подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года.

В результате были выявлены глубокие, ранее непризнанные социально-экономические расхождения в городке — расхождения, которые присутствуют во многих других районах Великобритании.

"Это мой дом"



Рядом с набережной Тетфорда вы можете увидеть статую Капитана Маннеринга — главного героя классической британской комедии Папашина Армия. Любимый ситком о событиях Второй мировой войны был снят именно в этом городе графства Норфолк, и нетрудно догадаться почему. Даже в 2017 году он сохраняет особую неповторимую атмосферу, с историческими зданиями из нескольких эпох и повсеместными знаками, обозначающими многовековые достопримечательности.

Тем не менее, это город, население которого с энтузиазмом восприняло возможность перемен в июне 2016 года, проголосовав в подавляющем большинстве за выход из ЕС. Более того, за последнее десятилетие город претерпел резкий демографический сдвиг, и тысячи жителей Восточной Европы переехали в Тетфорд в поисках работы на фермах и фабриках.

Свидетельством тому — небольшой магазин восточноевропейских товаров Kubus, специализирующийся на продаже восточноевропейских товаров и являющийся одной из восьми подобных торговых точек в Тетфорде.

wikipedia Город Тетфорд



В магазине мы увидели Сандру, которая семь лет назад переехала в Великобританию из Вильнюса. В Кубус она пришла за продуктами. Она сказала, что недовольна результатами референдума и чувствует, что с тех пор отношение к ней изменилось в худшую сторону.

"Я хочу остаться здесь. Сейчас Великобритания — мой дом, у меня есть работа, я плачу налоги. Я не чувствую угрозы, но часто клиенты магазина недовольны, когда они слышат, как я говорю по-литовски с моими коллегами", сказала она.

Дальше по дороге находится кафе Polish Mama's Kitchen, интерьер которого напоминает популярные в 1950-х молочные бары в Кракове. Написанное мелом меню включает панированные свиные котлеты и фирменные пироги.

Владелец и главный шеф-повар Кая со своим мужем-англичанином перебралась в Великобританию в 2000 — до того, как Польша вступила в ЕС. Этот её шаг не был вызван финансовыми проблемами, поскольку у неё был свой небольшой, но успешный бизнес в Польше.

Ее кафе в Тетфорде, которое работает уже два года, в первую очередь обслуживает восточноевропейских клиентов, хотя британцы тоже время от времени останавливаются. "Смельчаки", — смеется Кая. Брексит ее разочаровал, но она не унывает.

"Отношение к полякам здесь сильно изменилось. Когда я только приехала, меня здесь приняли, а теперь, когда люди слышат мой акцент, они сразу настораживаются. Мои друзья уезжают отсюда, потому что они хотят какой-то определенности от правительства, но не получают его. Кроме того, они считают, что их так никогда и не примут до конца. Я думаю, что большинство из них в конце концов уедет отсюда", — сказала она.

Кая добавила, что на ее польского друга недавно напали с ножом, но она не верит, что поляки хотят покинуть Великобританию из-за нетерпимости. Она и ее друзья ожидают серьезный экономический спад в Европе в ближайшем будущем. Польша испытала большие трудности в 1980-х годах, и опыт Каи и её друзей подсказывает им, что подобный сценарий можно будет ожидать и в Великобритании.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Сторонница членства Великобритании из Евросоюза. Архивное фото

По её словам, она хочет остаться в Великобритании на некоторое время, пока ее сын тут учится. Она не уверена, останется ли она здесь в дальнейшем.

"Когда вы живете за границей так долго, вы теряете связь с родиной, но я, наверно, в конце концов вернусь", сказала Кая.

По сравнению с кафе Каи паб "The Black Horse" значительно более многолюден, а пироги, конечно же, не входят в его меню, как, впрочем, и польское пиво. Вместо этого вы можете заказать Стелла Артуа или британский эль, такой как Spitfire и Bombardier.

В баре некто, который просит называть себя Робертсоном, сидит с другом за пинтой пива. Над его головой висит реклама пива под названием «Innorowt» (вход или выход) — на этикетке представлены флаг Юнион Джек и флаг ЕС, в то время как два английских бульдога играют в гляделки.

Робертсон — большой поклонник выхода Великобритании из ЕС, и он считает, что этот процесс слишком затянулся. Он хочет уйти и прямо сейчас.

"Я хочу, чтобы наша страна снова стала нашей. Я англичанин, и этим все сказано. Процесс интеграции [мигрантов] буксует, их слишком много и они сделали этот город хуже. Я тут родился и вырос, и я раньше тратил несколько часов чтобы пройти через весь город, так как я знал всех, с кем встречался по дороге. Ну а теперь мне для этого надо лишь десять минут", - сетует он.

"Бельгийские ублюдки"

В другом месте человек по имени Айвор также не впечатлен тем, как идут переговоры по Брекситу — в частности, он абсолютно без энтузиазма упоминает «ужасного» премьер-министра страны Терезу Мэй.

Он считает, что у нее нет ни силы воли, ни характера — того, что, по его мнению, требуется для того, чтобы твердо сказать Брюсселю отстать "раз и навсегда", вместо того, чтобы ухаживать за "группой бельгийских ублюдков".

Он говорит, что предпочел бы, чтобы переговоры по Брекситу возглавлял Найджел Фарадж (бывший глава UKIP). Тем не менее, Айвор по-прежнему поддерживает выход Великобритании из ЕС.

"Я не знаю никого, кто бы проголосовал за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Никто не хочет этого, ведь речь идет о деньгах; мы тратим 50 миллионов фунтов стерлингов в день на то, чтобы быть членом ЕС, и ничего не получаем взамен. Мы хотим вернуть контроль", говорит он.

Хотя он утверждает, что его собственная позиция в отношении Брексита "не связана с иностранцами", поскольку они не вызывают у него проблем лично, он признает, что это была главная проблема в сознании большинства избирателей на местном уровне.

"Внезапно 30 процентов населения здесь стали восточно-европейскими и это совсем другая культура — они носят ножи. Они воздействуют на общественные службы. Мои внучки ходят в местную школу, и менее половины людей там говорят по-английски", — заключает он.

"Они все должны убраться", бормочет один из его соотечественников, который отказывается комментировать дальше.

А еще в Тетфорде есть крупный независимый супермаркет Маки Поли, расположенный по соседству с небольшом торговым парком, который в свою очередь находится рядом с Алди — крупной немецкой розничной сетью.

Войдя внутрь, можно простить себе ощущение того , что вы вошли в эту нору и словно в мгновение ока очутились в Варшаве за 2000 километров от этого места. Тут вы не увидите ни одного западного продукта на полках, а персонал и клиенты разговаривают по-польски; кроме того, тут очень много рекламных объявлений для местных польских предпринимателей, в частности занимающихся парикмахерским делом и гаданием на картах таро.

Когда менеджер магазина Амин Башдар переехал в Тетфорд, он заметил, что в городе нет специальных магазинов, обслуживающих местное восточноевропейское население. Именно поэтому Амин решил открыть такой магазин, который скоро превратился в сеть, во флагманском отделении которой работают 18 человек. С июня 2016 года, однако, ситуация изменилась.

"Бизнес упал, и наши прибыли пострадали. Стоимость импорта многих вещей сильно выросла из-за слабого фунта, но мы все еще продаем по тем же ценам, потому что мы хотим, чтобы клиенты приходили, хотя они и уже стараются меньше тратить, потому что выживать старается всё трудней и трудней. Надеюсь, ситуация не ухудшится, но если это произойдёт — нам придется закрываться", — сказал Амин.

Он сказал, что, скорее всего он останется в Великобритании, чего нельзя сказать о его подчиненных.

"Они очень обеспокоены, они понятия не имеют, что произойдет в будущем, и они ничего не планируют. Некоторые хотели купить здесь дома. Теперь они уже не хотят ничего тут покупать, и они думают о том, чтобы переехать в Норвегию или Германию или вернуться домой. Жизнь у них сейчас трудная и они несчастливы", сказал он.

Волны иммиграции

В каком-то смысле Тетфорд является микрокосмом Великобритании — с течением времени городе пережил множество волн иммиграции, хотя в последние годы этот показатель значительно увеличился, чему способствует политика ЕС в отношении свободы передвижения.

Например, Амин — иракский курд, который имеет британский паспорт и считает Великобританию своим домом. В 1980-х годах курды спасались от репрессий в Ираке, Турции, Иране и Сирии, переселяясь в больших количествах в Великобританию.

twitter.com/ImperioMundial Митинг в Лондоне против Brexit

В 1990-х годах португальские граждане в первый раз приехали в Тетфорд, и тысячи из них все еще остаются в городе. Тут есть даже есть свой миниатюрный "португальский квартал" — небольшой анклав семейных предприятий, своеобразным ядром которого является кафе O Cabaz.

Окружающие улицы в основном пустынны и безмолвны, но внутри кипит жизнь — молодые и пожилые оживленно разговаривают на своем родном языке, работают машины для обработки фруктов и проводятся национальные конкурсы, включая те, что относятся к португальскому городу Сагреш.

Никто, похоже, не заинтересован в том, чтобы приостановить их послеобеденное веселье, для того чтобы обсудить политику. Тем не менее молодой человек, курящий на улице, называет Брексит "великим", потому что в этом районе слишком много мигрантов, по его словам. Он завершает беседу, так как ему необходимо позвонить родственнику в Лиссабон.

Этот очевидный когнитивный диссонанс удивлённо упомянул Теренс Лэмб (Terence Lamb) во время интервью Sputnik, которое он дал в баре местного королевского клуба легионеров. В 1950-х годах Тетфорд стал так называемым "переполненным городом", после того как в 1957-1990 года бывшие жители Восточного Лондона, переехавшие в Тетфорд, увеличили его население на 10, 000 человек. Эти люди, говорит Лэмб, не испытывали энтузиазма по поводу последующего наплыва населения.

Лэмб — трехкратно избранный мэр Тетфорда и как он сам подчёркивает — всегда баллотировался как независимый кандидат в 1970, 1989 и 2012 годах. Он остается важной фигурой в местной политике и с энтузиазмом поддерживает Брексит.

"Речь идет о суверенитете; у нас многолетние связи с ЕС, и нам грозит опасность, что мы вообще не выйдем из ЕС, так что мы должны полностью отречься от Брюсселя. Европейские суды не должны иметь юрисдикции здесь", — объясняет он.

Он отмечает, что польская иммиграция в Тетфорд имеет долгую и прочную историю, начавшуюся после Второй Мировой Войны — многие поляки, которые сражались вместе с англичанами во время войны, сделали Великобританию своим новым домом. И по сей день многие якобы британские семьи в Тетфорде могут похвастаться польскими фамилиями.

"Люди беспокоятся, что поляки любят пить… как и я", усмехается он, поднимая стакан, — "но они замечательные люди".

"С другой стороны, их слишком много в этой стране, которую можно назвать маленьким островом. Когда я учился в школе, нам сказали, что мы перенаселены и что здесь проживало 45 миллионов человек. Тогда создавались всевозможные схемы, поощряющие иммиграцию в Австралию и Канаду, чтобы сократить население. Сейчас 70 миллионов, а правительство говорит, что нам нужно еще больше", добавил Лэмб.

"Я говорю тем, кто жалуется на новых мигрантов — теперь вы знаете, как я себя чувствовал, когда вы сюда приехали. Я не обвиняю людей, приезжающих сюда, я обвиняю наших людей в том, что они не работают и не делают то, что должны были делать. Поляки, например, берут освободившийся магазин, начинают его раскручивать и в итоге преуспевают. Я критически отношусь к британцам, которые позволяют этому случиться. Нам нужно самим работать", сказал он.

Так что именно Тетфорд воплощает в себе национальные противоречия, которые обнажились после результатов референдума по Брекситу; кроме того, он воплощает то, как может повлиять на Великобританию её выход из ЕС.

Читайте также: Фунт к фунту. Brexit вылезет Великобритании боком

В то время как переговоры по Брекситу медленно продвигаются вперед, дискуссии со стороны всевозможных неправительственных организаций и обычных людей в отношении того, поможет ли Брексит Великобритании или уничтожит её, будут только усиливаться. Все эти разногласия, несомненно, продолжатся и после того, как Великобритания перестанет быть членом ЕС.

А пока жители Тетфорда, да и других подобных британских городов, будут сохранять спокойствие и продолжать жить в то время как невидимые махинации в кулуарах Вестминстера и Брюсселя будут влиять на их повседневный быт.