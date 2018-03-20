О чем говорят с мире: скандал с Facebook, Украина "почитает убийц"

РИА Новости Украина

Facebook в центре скандала

Мировые СМИ с азартом следят за развитием истории о фирме Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и, как оказалось, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Как пишет Guardian, пока представители компании "хвастаются на ТВ своими ловушками, фейковыми новостными кампаниями и операциями с бывшими шпионами с целью подорвать предвыборные кампании по всему миру", основатель и глава Facebook Марк Цукерберг продолжает молчать.

"Где же Цук (сокр. от Цукерберг)? Глава Facebook хранит молчание, пока развивается скандал с утечкой данных", - отмечает газета. Новости об утечке данных пользователей Facebook взволновали британские и американские власти. Так, генпрокурор штата Коннектикут Джордж Джепсен уже запросил у Facebook информацию о передаче данных пользователей этой социальной сети сторонней организации, а генпрокурор штата Массачусетс заявил о начале расследования инцидента, пишет издание Hill.

Verge отмечает, что комиссар по информации Великобритании Элизабет Дэнхам собирается обратиться в суд за ордером на обыск в Cambridge Analytica, если фирма не ответит на направленный ранее запрос о предоставлении доступа в офис. Аналитик издания Financial Times Джон Торнхилл даже призывает политиков "к действиям во имя спасения сети Интернет" после того, как из-за Cambridge Analytica "чудесный информационный ресурс превратился в сточную канаву".

Скандал с передачей данных о пользователях сильно ударил не только по корпорации Цукерберга, но и по всему технологическому рынку. Как пишет Financial Times, в понедельник акции Facebook пережили самое сильное падение за четыре года, а рыночная стоимость компании опустилась на 37 миллиардов долларов на фоне сообщений об утечке данных. Издание New York Times добавляет, что в августе компанию покинет директор по информационной безопасности Алекс Стамос, который решил подать в отставку "на фоне внутренних разногласий о роли социальной сети в борьбе с распространением дезинформации".

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В свою очередь, Wall Street Journal, анализируя ситуацию на рынке в целом, отмечает, что в понедельник на фоне развивающегося скандала с утечками и падения акций основных технологических компаний индекс волатильности VIX вырос на 20%.

Плюсы и минусы новых договоренностей по Brexit

Сообщения о том, что Евросоюз и Великобритания договорились о переходном периоде в отношениях, который должен начаться после отделения страны от Евросоюза, возобновили интерес европейской прессы к процессу Brexit. Как поясняет Financial Times, Британия и ЕС предприняли "решительный шаг", согласовав 21-месячный переходный период, который должен наступить после Brexit. По мнению издания, достигнутая договоренность "предоставила бизнесу более прочные гарантии того, что в следующем году резкого выхода из ЕС не произойдет".

Газета Times добавляет, что представители деловых кругов приветствовали достигнутое соглашение. Вместе с тем, СМИ отмечают, что результаты переговоров имеют и "обратную сторону медали".

"Находясь в слабой позиции по отношению к европейцам, правительство британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник увеличило число уступок", — комментирует французская Monde. Times добавляет, что "Британию вынудили предоставлять полные права европейским гражданам, приезжающим в королевство в переходный период". Более того, вопрос границы с Северной Ирландией так и остался нерешенным.

Бывший руководитель мирного переговорного процесса в Белфасте Джонатан Пауэл в авторской статье для газеты Independent подчеркивает, что жесткость подхода Терезы Мэй к вопросу границы с Северной Ирландией не только угрожает провалом переговорам по Brexit, но и "закладывает основы опасной "политики идентичности", которая однажды уже привела к разделению и ненависти в регионе".

Париж на пути к бесплатному транспорту

Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным для всех, мэр французской столицы Анн Идальго намерена изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта на территории всей агломерации "к лету 2018 года". В интервью газете Echos она рассказала, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году, на который намечены очередные муниципальные выборы.

"Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место", — заявила Идальго.

Вместе с тем, издание Parisien отмечает, что инициатива Идальго не получила поддержку региональных властей. Так, вице-президент региона Иль-де-Франс Стефан Бодэ заявил, что "абсолютно против" бесплатного общественного транспорта. Как пишет газета, ежегодный транспортный бюджет Парижского региона составляет 10 миллиардов евро, причем 28% доходов приносит продажа билетов. Издание поясняет, что к вопросу о бесплатном общественном транспорте вернулись после предложения Германии в рамках борьбы с загрязнением воздуха отказаться в ряде городов от платы за проезд в городском транспорте. "В случае с Иль-де-Франс эта идея выльется в поиски примерно 3,5 миллиардов евро ежегодно", — заключает газета.

Откуда вода на Марсе?

Специалисты Калифорнийского университета в Беркли установили, что значительную роль в формировании необходимых условий для образования воды на Марсе сыграла вулканическая активность. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. Авторы исследования полагают, что древний океан на Марсе сформировался более 3,7 миллиарда лет назад, то есть на несколько сотен миллионов лет раньше, чем считалось до этого. Образование воды на красной планете связано с формированием вулканического нагорья Тарсис.

"Вулканы могли быть важной составляющей формирования условий для воды на Марсе", — цитирует газета Independent ведущего автора исследования профессора Майкла Мангу.

"Мы предположили, что Тарсис формировался быстро и рано, а не постепенно, а океан сформировался позже. Мы полагаем, что океан предшествовал и сопутствовал разливам лавы Тарсиса", — пояснил ученый.

Исследователи предполагают, что извержение вулканов сопровождалось выделением газов, которые изменили атмосферу, что, в свою очередь, создало условия для образования воды на Марсе. Ученые также пришли к выводу, что береговая линия марсианского океана образовалась незадолго до и во время формирования нагорья Тарсис. Как пишет Independent, следующая миссия НАСА к красной планете, запланированная на май, "вероятно, сможет получить более убедительные выводы о воде на Марсе". По данным издания, на красной планете установят сейсмограф, чтобы "исследовать внутреннюю часть планеты".

Бандиты и убийцы — на пьедестале в Украине

"Шухевич — убийца", "Бандера — преступник", "Бандеровцы — исполнители геноцида" — такие лозунги среди прочих скандировали польские националисты во время состоявшейся в понедельник акции перед зданием посольства Украины в Варшаве. По их мнению, Украина почитает убийц и преследователей поляков, пишет Interia.

В акции приняли участие представители Народного движения (Ruch Narodowy), организаций "Национально-радикальный лагерь" (Obóz Narodowo-Radykalny) и "Всепольская молодежь" (Młodzież Wszechpolska). Собравшиеся пришли с флагами НРЛ и "Всепольской молодежи". В руках у них были плакаты следующего содержания: "Стоп антиполонизм", "Защитите правду", "Бандеровец — мне не брат". Участники акции скандировали: "Шухевич — убийца", "Бандера — преступник", "Бандеровцы — исполнители геноцида", "Киев, свободный от фашизма", "Бандеровцы — нацисты". Во время акции были сожжены изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Председатель Народного движения Роберт Винницкий (Robert Winnicki) заявил, что в настоящее время в Украине "на пьедестале сидят бандиты и убийцы, исполнители геноцида". "Украина почитает приспешников Гитлера, чтит убийц и преследователей не только поляков. Мы приехали сюда, чтобы защитить государство и польский народ", — сказал Винницкий. По его мнению, Украина стоит на краю пропасти, поскольку опирается на УПА.

Ющенко о военных конфликтах

"В идее создания военного альянса Украины, Молдавии и Грузии нет прямой военной задачи. Это, скорее, демонстрация политического протеста стран, стремящихся восстановить свою территориальную целостность", — таково мнение о предполагаемом союзе трех стран экс-президента Украины Виктора Ющенко, представленное им haqqin.az.

Украинский политик отметил, что в регионе Восточной Европы на сегодняшний день имеется шесть военных конфликтов, и все их можно охарактеризовать как горячие.

"Создавая военную группировку, мы хотим продемонстрировать и показать ту же волю, как выказывает Азербайджан в карабахском конфликте — консолидацию народа, демонстрацию всему миру, что правда на азербайджанской стороне. Такую же задачу ставит перед собой и украинско-молдавско-грузинский военный альянс. Самое важное в достижении победы — это формирование широкой солидарности: в политической, дипломатической, военной и других сферах. Военная солидарность — самый важный фактор для взаимопонимания стран, стремящихся защитить свою территориальную целостность", — считает Ющенко.

Он отметил, что существуют механизмы мирного урегулирования конфликтов и восстановления нарушенных границ, но современное мировое сообщество не задействует такие механизмы.

"Если из шести конфликтов в Восточной Европе ни один не урегулирован, то это говорит о слабости международной политики, бездействия механики мировой безопасности. Учитывая это, решение Киева, Кишинева и Тбилиси создать совместный батальон — это прежде всего политический протест, своеобразная "желтая карточка", как в футболе. Предупреждение о том, что настало время урегулировать конфликты", — убежден Ющенко.