Боевики ИГ сбили российский вертолет близ Пальмиры – экипаж погиб, полицейским США поступают новые угрозы, в Британии не будет повторного референдума по Brexit, в Испании бык убил тореадора на арене – впервые за 30 лет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.