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    Дэвид Дэвис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги Великобритании и ЕС
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    16:59 12.03.2017
    115Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Министр правительства Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис призвал депутатов британского парламента поддержать правительственный законопроект о выходе страны из состава ЕС и оставить его без изменений.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    Проблемы с Brexit и перспективы для Шотландии и Уэльса
    07:29 26.01.2017
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    Первая реакция правительства на решение Верховного суда последовала от генпрокурора Джереми Райта. Он признал, что Кабмин разочарован решением Верховного суда, но будет его выполнять.
    Волонтер на улице Манчестера с агитационным плакатом за Brexit. Архивное фото
    Brexit, вердикт: Кабмин недоумевает, оппозиция ликует
    12:21 04.11.2016
    1138Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Большинство британцев считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна иметь возможность самостоятельно запустить процесс выхода страны из ЕС, без консультаций с парламентом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Sky News.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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