Der Spiegel: знакомьтесь, президент Украины Петр Инкогнито

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Через четыре года после Майдана разочарование украинцев в своем президенте Петре Порошенко очень велико. Они задаются вопросом: он вообще собирается реформировать страну — или же его интересуют только деньги?", — Пишет Кристиан Эш в статье для Der Spiegel.

"Зачем вести одну жизнь, если можно себе позволить две? Наверное, именно так подумал Порошенко, отправляясь в начале этого года в отпуск? Пока украинское телевидение показывало, как президент с семьей отмечал православное Рождество, семейство Порошенко в действительности находилось на Мальдивах. Они долетели туда на частном самолете, арендовав целый остров. И поскольку никто не должен был узнать об этом, Порошенко отправился в отпуск под вымышленным именем, став Petro Incognito", — продолжает журналист немецкого журнала.

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"История об отпуске мистера Инкогнито наделала в Киеве немало шума. Действительно, что это за президент, который может вот так запросто исчезнуть? И разом отдать за недельный отпуск полмиллиона долларов — в то время как страна утопает в нищете? После революции на Майдане в Киеве минуло ровно четыре года, и при этом ни рядовые украинцы, ни зарубежные партнеры Порошенко не знают, с кем же они имеют дело: с президентом, который хочет проводить серьезные реформы, как он и обещал после своей победы на выборах в мае 2014 года, или же с бизнесменом, которые все это время заботился лишь о собственном обогащении?" – Интересуется автор статьи.

"Жить по-новому!" — под таким девизом миллиардер пришел к власти. Этот лозунг вполне соответствовал настроениям в обществе. Бывший президент Виктор Янукович бежал в Россию, а его коррумпированный донецкий клан потерял власть. Страна стремилась начать все сначала. Порошенко собирался вести ее на Запад, обещал прозрачность и реформы, а также быстрое окончание войны на Донбассе. Через четыре года война продолжается, реформы застопорились, а доходы населения стремительно сокращаются. И, кстати, свой кондитерский концерн "Рошен" Порошенко так и не продал", — напомнил Кристиан Эш.

Запад, приветствовавший протесты на Майдане, также разочаровался в Порошенко, потому что тот, по сути, не борется с коррупцией, говорится в статье. Бывший вице-президент США Джо Байден описал недавно следующую сцену: в 2016 году он пригрозил Порошенко отказать Украине в кредите в размере миллиарда долларов, чтобы украинцы, наконец, отправили в отставку полностью дискредитировавшего себя генерального прокурора Виктора Шокина. "Я сказал: я остаюсь в городе еще шесть часов. Если вы до моего отлета не отправите в отставку генпрокурора, то не получите денег. Что ж, сукин сын, он действительно был отправлен в отставку, и на его место был назначен кто-то другой, представлявшийся тогда вполне солидным человеком".

"Байден рассказывал это открыто — на встрече с сотрудниками одного из аналитических центров в Вашингтоне. Люди смеялись, словно это была хорошая шутка. Однако на самом деле это грустная история — история о двойном разочаровании: украинцы убеждены, что в Вашингтоне их считают недееспособными. А американцы и европейцы, которые вообще-то хотели помочь Киеву в борьбе с коррупцией, вынуждены констатировать: в Киеве этого совершенно не хотят", — продолжает журналист немецкого издания.

"Через четыре года после свержения Януковича ни один высокопоставленный чиновник не был осужден за коррупцию. А человек, которого Байден считал тогда "солидным", сейчас вовсю вредит Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), созданному при поддержке ФБР. Он распорядился задержать работавшего под прикрытием антикоррупционного следователя, а выступая в парламенте, сравнил созданную под давлением Запада новую структуру с ленинской тайной полицией. А Порошенко сидел в зале и слушал его выступление", — пишет Кристиан Эш.

"В этой связи возникает вопрос: он что, не хочет реформ? И если это действительно так, то чего же он хочет? На эти вопросы разные люди дают разные ответы — все зависит от того, кто кого спрашивает", — говорится в статье.

"Порошенко хочет денег, ничего больше его не интересует. Так считает Михаил Саакашвили бывший президент Грузии и украинский политик, не имеющий украинского паспорта. Он знаком с Порошенко еще со студенческих времен — они оба в поздние советские времена учились в Киевском институте международных отношений. Порошенко, сын директора завода в молдавских Бендерах, заинтересовался бизнесом", — продолжает журналист немецкого издани. "У него было много денег, и он выбирал себе в друзья людей с деньгами. Поэтому не могу сказать, что входил в их число", — говорит Саакашвили сегодня.

"Со временем их пути разошлись, но они продолжали поддерживать контакты. Порошенко основал свой шоколадный концерн, а заодно занялся политикой. Это было типично для Украины первых послесоветских лет — молодое независимое государство все больше и больше превращалось в совместное предприятие миллиардеров. И ничего в этой ситуации не изменилось и после Оранжевой революции 2004 года, которую Порошенко поддержал с помощью собственного телеканала", — продолжает автор статьи.

"А Саакашвили, который в 2004 году пришел к власти в Грузии после аналогичной мирной революции, стал настоящим реформатором. Поэтому десять лет спустя он предложил Порошенко помощь в подъеме Украины на новую высоту. Он был назначен губернатором Одесской области и получил задание навести в этом портовом городе порядок. Впрочем, там были странные ограничения, говорит Саакашвили", — отмечается в публикации.

"Порошенко сказал мне, чтобы я ни в коем случае не трогал местного полицейского начальника, контролировавшего крупнейший рынок Одессы. Мол, это его человек". Речь, по словам Саакашвили, шла о контроле над финансовыми потоками. Только тогда он понял, что движет Порошенко: "Его идея — деньги. Реформы для него — просто пиар. А деньги, напротив, реальны".

Украинское фото Петр Порошенко. Архивное фото

"Теперь оба политика — лютые враги. Саакашвили основал антикоррупционное движение и требует отставки Порошенко. Его сторонники с октября блокируют улицу перед украинским парламентом, установив там палаточный городок. Своего рода мини-Майдан. Но киевляне не хотят новой революции. У них сейчас главная забота — сводить концы с концами. А Порошенко, в свою очередь, лишил Саакашвили не только должности губернатора, но и украинского паспорта", — напомнил Кристиан Эш.

Наверное, было наивно ожидать борьбы с коррупцией в Украине от миллиардера, тем более что он сам при коррумпированном президенте Януковиче некоторое время занимал пост министра экономики, продолжает журналист немецкого журнала.

"Общество заблуждалось на его счет — так же, как и я сам", — коротко сказал Сергей Лещенко. "Лещенко — депутат парламента и журналист, специализирующийся на расследованиях. Никто не может так же складно, как он, объяснять в телеэфире, как устроена коррупция в Украине. В то же время, по его словам, он перестал получать приглашения от крупных телеканалов, потому что он позволяет себе нападки на президента", — говорится в статье. "Вместо проведения реформ Порошенко консолидировал власть в своих руках и занимается обогащением", — говорит Лещенко.

"По собственному признанию, он не ожидал такого поворота событий. Придя после Майдана в политику, Лещенко выдвигался в депутаты от Блока Петра Порошенко, лидера которого он к тому моменту знал уже 13 лет — по журналистской работе", — продолжает автор публикации. "По сравнению с другими политиками, он представлялся более разумным, более современным и более образованным". Порошенко был богат, но, в отличие от других олигархов, не обогащался за счет государственной казны. Владелец шоколадной фабрики — это звучало вполне безобидно.

"Порошенко был настроен на сближение с Западом и с самого начала поддерживал Майдан. При этом он проявлял смелость: в декабре 2013 года он воспротивился против участников протестов, устраивавших беспорядки. Его преимуществом перед, к примеру, яркой конкуренткой Юлией Тимошенко считалась готовность к поискам компромиссов. Люди считали, что он справится с задачей сохранения единства страны, расколотой в 2014 году соседом-Россией. У Порошенко были хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Он дружил с российским послом, но при этом свободно говорил по-английски", — пишет Кристиан Эш.

"Разочарование наступало постепенно и имело множество причин. Нельзя назвать виной Порошенко его неспособность быстро прекратить войну на Донбассе, которая сильно вредила национальной экономике. Не был он виноват также в том, что поначалу у власти оставались старые структуры. В парламенте по-прежнему заседали всевозможные дельцы. Левченко называет Верховную раду "крупнейшим бизнес-клубом Европы", — продолжает автор статьи.

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"Но в феврале 2016 года окончательно проявились настоящие приоритеты Порошенко. Тогда произошел конфликт между одним из иностранных реформаторов, занимавшим должность министра экономики, с Игорем Кононенко, армейским другом Порошенко. Речь зашла о некоторых постах, которые Кононенко хотел заполучить под свой контроль в обход министра. Кононенко считается человеком, присматривающим за бизнес-интересами Порошенко. И президент занял сторону своего старого товарища", — напоминает журналист немецкого издания.

"Президент родился под знаком "жадных Весов", написала журналистка Юлия Мостовая в одной из своих статей. Он, по ее словам, постоянно прикидывает возможную выгоду вместо того, чтобы принимать стратегические решения. При этом не исключено, что деловой нюх Порошенко — сравнительно небольшая проблема. Значительно большей проблемой является отсутствие у него ясного плана действий", — пишет Кристиан Эш.

"Депутат Игорь Грынив ежедневно проходит мимо палаточного лагеря по пути в Верховную Раду или в свой офис. Грынив — своего рода "наставник" Порошенко, автор его предвыборной программы 2014 года. Именно он придумал лозунг "Жить по-новому", равно как и идею, что Порошенко следовало объявить о намерении продать шоколадный концерн. Тогда Порошенко удалось победить в первом же туре выборов", — продолжает автор статьи.

"В своем офисе Грынив сидит между двумя большими фотографиями: слева висит фото из времен "Оранжевой революции", которой по-прежнему принадлежит его сердце. А справа — фото с Евромайдана, которое теперь нравится ему меньше. Если для Порошенко были важны лишь деньги, то почему он в обоих случаях на ранней стадии поддерживал участников протестов? Вот вопрос, которым задается Грынив. Ведь бизнесмены обычно предпочитают занять выжидательную позицию, действуя "на заднем плане". "Порошенко же демонстрировал, что покидает зону комфорта", — говорится в публикации.

"В преддверии выборов-2014 Грынив изучал вопрос, как влиял Порошенко на избирателей. С этой целью он спрашивал людей, с каким автомобилем у них ассоциировался его "подопечный". В результате он выяснил, что люди сравнивали Порошенко с "трактором". Грыниву этот результат вполне понравился. "Люди ожидали от Порошенко решительных действий, но они "покупали" надежное транспортное средство, а не революционный гаджет", — говорит депутат. Сейчас же украинцы высказываются о Порошенко иначе: они сравнивают его с автомобилем, который больше не может ездить", — пишет журналист немецкого издания.

"Порошенко на посту президента остался в первую очередь бизнесменом, говорит Грынив. Прежде всего это касается его стиля принятия решений и постановки целей. Ему следовало бы объяснить украинцам, куда он собирается вести страну, но он не в состоянии сделать это. Он мыслит слишком мелкими категориями и заботится в первую очередь о консолидации власти в своих руках", — говорится в статеь. А с этой точки зрения, опасность для него представляют новые антикоррупционные структуры, считает депутат.

"После недавнего создания НАБУ и специальной прокуратуры в скором времени должен появиться специальный суд, который будет заниматься крупными коррупционными делами — на этом настаивает Запад, и именно это обещал ему Киев. Тогда антикоррупционные органы будут созданы окончательно, и они смогут не только расследовать соответствующие дела, но и, наконец, осуждать нечистых на руку чиновников. Однако до сих пор Порошенко удавалось искусно тормозить процесс создания антикоррупционных структур. Он боится потерять в таком случае контроль над органами юстиции. При этом уже сейчас можно утверждать, что Порошенко — слабый президент по сравнению со своими предшественниками. Ведь он не может контролировать даже главу МВД", — пишет Кристиан Эш.

"Не только Порошенко, но и вся элита боится новых институтов власти. Они с опаской взирают на соседнюю Румынию, где аналогичные реформы привели к ряду громких арестов. В Киеве слишком поздно поняли, на что согласились", — отмечает автор публикации.

"Нельзя сказать, что при Порошенко вообще не было реформ. Парламентариям теперь положено публиковать данные о своем материальном положении в интернете, сфера государственных финансов была децентрализована, а множество слабых банков было закрыто. Но реформы продвигаются слишком медленно. При этом до следующих президентских выборов остается год, главной соперницей Порошенко будет скорее всего Юлия Тимошенко, а о дальнейших реформах даже думать не приходится", — продолжает журналист немецкого издания.

"Но чем пассивнее продвигаются реформы, тем более воинственная риторика раздается в Киеве в отношении России и сепаратистов, а президент все чаще наряжается на публике в камуфляжную униформу Верховного главнокомандующего. Но кто знает, может быть, Порошенко до выборов в следующем году еще удастся придумать, что ему делать со своим постом и со своей страной?" – Пишет Кристиан Эш.