Трамп представил, как повел бы себя при стрельбе

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами штатов в Белом доме рассказал, что бы он сделал, если бы оказался в печально известной школе во Флориде 14 февраля.Об этом пишет Associated Press.

"Никогда точно не знаешь, что случилось на самом деле, но я уверен, что я бы побежал внутрь школы, даже если у меня не было бы оружия. И я думаю, что почти каждый из присутствующих поступил бы так же", — сказал Трамп.

Очевидно, Трамп намекал, что помощник шерифа не попытался остановить нападавшего во Флориде, потому что у того было оружие.

Часть обсуждения американский президент посвятил именно событиям 14 февраля в школе во Флориде. Тогда ее бывший ученик из полуавтоматической винтовки расстрелял 17 человек.

После трагедии Трамп предложил запретить продажу оружия лицам до 21 года и, наоборот, вооружить учителей.

Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей стрельбой уже призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.