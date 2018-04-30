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    Самолет потерпел крушение в Австрии: есть жертвы

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    Мотопланер потерпел крушение близ аэропорта города Инсбрук. На борту самолета находились два человека, они погибли. Предположительно, погибшие - швейцарцы.
    Скорая в Австрии
    flickr.com/Cha già José

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. При крушении небольшого самолета на западе Австрии в воскресенье, 29 апреля, погибли два человека, сообщает газета Krone Zeitung.

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    Как пишет издание, мотопланер потерпел крушение близ аэропорта города Инсбрук. На борту самолета находились два человека, они погибли. Предположительно, погибшие — швейцарцы.

    Причина крушения пока не установлена.

    Напомним, в результате крушения частного самолета времен Второй мировой войны на авиабазе ВМС США Кингсвилл в Техасе погибли два человека.

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