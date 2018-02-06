Гужва: украинский суд выдал постановление о моем задержании

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украинский суд издал постановление о задержании и доставке на заседание главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы.

О постановлении сообщил сам Гужва на своей странице в Facebook.

"Есть категория добрых, но наивных людей, которые придерживаются конспирологической теории: мол, Гужва договорился о чем-то с властями и те просто дали ему уехать из страны. Эти люди, наверное, считают, что на Банковой и в Генпрокуратуре сидят этакие мастера интриг и многоходовок, все просчитывающие на несколько шагов вперед. Но реальность эти мечты опровергает. Все намного более примитивно и просто. Есть "Страна", которая очень не нравится высшему руководству государства. И есть ее главный редактор, которого хотят посадить в тюрьму (или, как вариант, отправить по "пути Бузины"). То, что я смог легально выехать из страны, в эти планы не вписывалось. Поэтому теперь дан приказ срочно исправить ситуацию. Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг — объявление в розыск)", — сообщил Гужва.

По его словам, Администрация президента Украины намерена дипломатическими путями добиваться выдачи Гужвы: "Параллельно Банковая поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи. Будет ли моя скромная персона упомянута Петром Порошенко во время его предстоящего визита в Вену? Пока неизвестно. Но такого тоже исключать нельзя".

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ намерена объявить в международный и национальный розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии.

Напомним, в 2017 году Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен. После внесения залога Гужва вышел на свободу.