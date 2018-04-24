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    Украина запретила въезд вице-мэру австрийского города Линц

    (обновлено: )12202
    Как сообщила пресс-служба украинского посольства в Австрии, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях в Крыму.
    Ялтинский международный экономиВице-мэр города Линц (Австрия) Детлеф Виммер выступает на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму.еский форум. День второй
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украина запретила въезд на свою территорию вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Виммеру за посещение Крыма, сообщила пресс-служба украинского посольства в Австрии.

    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту в Крым

    По данным СМИ, Виммер участвовал в организованном РФ экономическом форуме, который состоялся в Крыму в проходил 19-21 апреля.

    "Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда на Украину", — говорится во вторник в сообщении на сайте посольства.

    Напомним, адвокаты обжаловали в суде запрет экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет, сообщала в понедельник пресс-служба его партии "Движение новых сил".

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