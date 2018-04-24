Украина запретила въезд вице-мэру австрийского города Линц

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украина запретила въезд на свою территорию вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Виммеру за посещение Крыма, сообщила пресс-служба украинского посольства в Австрии.

По данным СМИ, Виммер участвовал в организованном РФ экономическом форуме, который состоялся в Крыму в проходил 19-21 апреля.

"Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда на Украину", — говорится во вторник в сообщении на сайте посольства.

Напомним, адвокаты обжаловали в суде запрет экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет, сообщала в понедельник пресс-служба его партии "Движение новых сил".