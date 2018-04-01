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    Стало известно, какая взятка за нелегальный въезд авто на еврономерах

    (обновлено: )98
    За беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины одной машины таможенники брали от 150 до 1 тысячи долларов в зависимости от марки и стоимости авто.
    Взятка за ввоз в Украину авто на еврономерах
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Одесской области задержаны главный государственный инспектор региональной таможни и старший инспектора пограничного наряда, которые за вознаграждение обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилей с иностранной регистрацией на территорию Украины.

    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"
    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?

    Их с поличным задержали сотрудники Одесского облуправления СБУ, прокуратуры и отдела внутренней безопасности Госпогранслужбы.

    "Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения очередной взятки в размере 260 долларов и 2600 гривен. Установлено, что чиновники наладили схему вымогательства денег от водителей транспортных средств с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины. Стоимость "проезда" одной автомашины составляла от 150 до 1 тысячи долларов — в зависимости от рыночной стоимости автомобиля", — сообщает пресс-служба Одесского Управления СБУ.

    Оперативники спецслужбы задокументировали получение неправомерной выгоды от одного из водителей.

    Служба безопасности Украины
    Задеражние подозреваемых во взятках за ввоз в Украину авто на еврономерах

    Открыто уголовное производство по статье "получение взятки" Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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