Стало известно, какая взятка за нелегальный въезд авто на еврономерах

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Одесской области задержаны главный государственный инспектор региональной таможни и старший инспектора пограничного наряда, которые за вознаграждение обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилей с иностранной регистрацией на территорию Украины.

Их с поличным задержали сотрудники Одесского облуправления СБУ, прокуратуры и отдела внутренней безопасности Госпогранслужбы.

"Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения очередной взятки в размере 260 долларов и 2600 гривен. Установлено, что чиновники наладили схему вымогательства денег от водителей транспортных средств с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины. Стоимость "проезда" одной автомашины составляла от 150 до 1 тысячи долларов — в зависимости от рыночной стоимости автомобиля", — сообщает пресс-служба Одесского Управления СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение неправомерной выгоды от одного из водителей.

Служба безопасности Украины Задеражние подозреваемых во взятках за ввоз в Украину авто на еврономерах

Открыто уголовное производство по статье "получение взятки" Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.