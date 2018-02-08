Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботко провели переговоры, в ходе которых обсудили санкции против РФ и ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко проинформировал о ситуации в Донбассе в результате российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ", — говорится в сообщении.

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Кроме того, Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 гг. в Украине геноцидом украинского народа, а также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном совете Австрии.

Также президент пригласил Соботку посетить Украину.

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Напомним, президент с супругой Мариной принимают участие в Венском балу.

Ранее также сообщалось, что парламент Израиля рассмотрит законопроект о признании Голодомора в Украине.