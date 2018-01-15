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    Киев

    "Дело чести". Киев вложит дополнительные миллионы в музей по Голодомору

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    Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, завершение строительства Мемориала памяти жертв голодоморов является "делом чести", на это в государственном бюджете на 2018 год заложено 320 млн грн.
    День памяти жертв Голодоморов
    сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 

    Мероприятия в память о жертвах Голодомора в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Строительство второй очереди Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" начнется в феврале и займет два года, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

    Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания оргкомитета по подготовке к 85-й годовщине Голодомора, завершение строительства Мемориала памяти жертв голодоморов является "делом чести", на это в государственном бюджете на 2018 год заложено 320 млн грн.

    Гройсман считает, то дополнительные средства можно привлечь из международных источников.

    План мер предусматривает проведение крупных выставок и встреч — с целью доведения миру масштабов трагедии, а также проведение в ноябре 2018 года международного форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора. Группу по подготовке форума возглавил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

    Ранее внефракционные депутаты Верховной Рады зарегистрировали в парламенте законопроект, который должен ввести уголовную ответственность за непризнание Голодомора.

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