"Дело чести". Киев вложит дополнительные миллионы в музей по Голодомору

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина.

Строительство второй очереди Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" начнется в феврале и займет два года, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания оргкомитета по подготовке к 85-й годовщине Голодомора, завершение строительства Мемориала памяти жертв голодоморов является "делом чести", на это в государственном бюджете на 2018 год заложено 320 млн грн.

Гройсман считает, то дополнительные средства можно привлечь из международных источников.

План мер предусматривает проведение крупных выставок и встреч — с целью доведения миру масштабов трагедии, а также проведение в ноябре 2018 года международного форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора. Группу по подготовке форума возглавил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Ранее внефракционные депутаты Верховной Рады зарегистрировали в парламенте законопроект, который должен ввести уголовную ответственность за непризнание Голодомора.