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    Культура

    Кончита Вурст призналась в ВИЧ-позитивном статусе

    (обновлено: )28
    Австрийский артист Томас Нойвирт, известный как Кнчита Вурст, заявил, что "много лет" ВИЧ-позитивен и бывший партнер угрожал ему обнародовать эту информацию.
    Победитель конкурса песни Евровидение 2014 в Копенгагене Кончита Вурст. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Австрийский артист Томас Нойвирт, выступающий в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст, "много лет" ВИЧ-позитивен.

    Выступление Кончиты Вурст в Киеве. Видео
    Канал на Youtube "Обозреватель"
    Выступление Кончиты Вурст в Киеве

    "Сегодня настал день для освобождения до конца моей жизни от дамоклова меча: много лет я ВИЧ-позитивен", — написал Нойвирт в Instagram.

    По его словам, бывший партнер угрожал ему обнародовать эту информацию. "И в будущем я не дам никому права пугать меня и влиять на мою жизнь таким образом", — заявил артист.

    Нойвирт добавил, что в плане здоровья с ним "все хорошо". "Я сильнее, мотивированнее и свободнее, чем когда-либо", — отметил певец.

    Победа австрийского артиста в сценическом амплуа женщины с бородой стала сенсацией конкурса Евровидение-2014, проходившего в Копенгагене, и была с энтузиазмом воспринята в Австрии — одном из центров культуры модерна, где традиционность тесно соседствует с приверженностью прогрессивным ценностям.

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