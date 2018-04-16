Кончита Вурст призналась в ВИЧ-позитивном статусе

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Австрийский артист Томас Нойвирт, выступающий в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст, "много лет" ВИЧ-позитивен.

"Сегодня настал день для освобождения до конца моей жизни от дамоклова меча: много лет я ВИЧ-позитивен", — написал Нойвирт в Instagram.

По его словам, бывший партнер угрожал ему обнародовать эту информацию. "И в будущем я не дам никому права пугать меня и влиять на мою жизнь таким образом", — заявил артист.

Нойвирт добавил, что в плане здоровья с ним "все хорошо". "Я сильнее, мотивированнее и свободнее, чем когда-либо", — отметил певец.

Победа австрийского артиста в сценическом амплуа женщины с бородой стала сенсацией конкурса Евровидение-2014, проходившего в Копенгагене, и была с энтузиазмом воспринята в Австрии — одном из центров культуры модерна, где традиционность тесно соседствует с приверженностью прогрессивным ценностям.