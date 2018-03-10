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Тег
Александр Щерба
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Больница в Австрии отказалась лечить 17-летнего украинца - посол
19:34 06.02.2016
1242
Согласно информации посла Украины в Австрии Александра Щербы, в течение двух дней украинская больница "Охматдет" договорилась о лечении в Индии. Проблем с визой или банковскими гарантиями нет.
Посол Украины: Австрия ввела проверку паспортов на автобанах
13:58 18.01.2016
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Мигранты штурмуют ЕС
Посол Украины в Австрии Александр Щерба опроверг слухи, что Вена отменила Шенген. По его словам, австрийские власти приняли решение о проверке паспортов, аналогичная система существует в ФРГ и Швеции.
Посол: в больницах остаются восемь украинцев, пострадавших в ДТП под Веной
09:36 03.11.2015
86
Авария автобуса с украинцами под Веной
По информации Александра Щербы, на вечер понедельника в больницах находились восемь из 14 пострадавших. Он добавил, что тяжелораненых нет. На месте работают два дипломата.
В результате ДТП под Веной нет тяжелораненых украинцев - посол
20:19 02.11.2015
95
Авария автобуса с украинцами под Веной
В больнице среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Австрии украинцев тяжелораненых нет, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в микроблоге Twitter.
Посол: попавший в ДТП под Веной автобус выполнял рейс Неаполь-Львов-Ужгород
18:01 02.11.2015
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Авария автобуса с украинцами под Веной
Как сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, к пострадавшим украинцам прибыл консул, легкораненых размещают в гостинице. По его словам, автобус зарегистрирован во Львовской области.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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