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    Вступление Турции в ЕС. Австрия выступила за прекращение переговоров

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    По словам канцлера Австрии, Турция все же остается "важным стратегическим партнером ЕС", с которым следует сотрудничать "в рамках концепции соседства".
    Себастьян Курц
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    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС, передает Welt.

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    "Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС — ред.) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены", — заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.

    При этом он отметил, что Турция остается "важным стратегическим партнером ЕС", с которым следует сотрудничать "в рамках концепции соседства".

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

    Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.

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