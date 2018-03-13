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    Президент Австрии едет в Украину с насыщенной программой

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    Визит Александра Ван дер Беллена станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита украинского лидера в Вену.
    Президенты Австрии и Украины Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко. Архивное фото
    @poroshenko

    КИЕВ, 13 мар — РИА  Новости Украина. Во вторник, 13 марта, в Украину с официальным визитом прибудет Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сопровождать которого будет большая делегация представителей деловых и бизнес кругов. Визит состоится по приглашению украинского президента Петра Порошенко. Пробыть в Украине австрийский политик планирует до 15 марта включительно, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Как отмечается, во время визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинско-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение президентом Австрии Львова.

    В пресс-службе Порошенко подчеркнули, что визит Ван дер Беллена станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита украинского лидера в Вену.

    Программа пребывания президента Австрии Ван дер Беленна в Украине:

    – 14 марта в 11:00 состоится официальная церемония встречи руководителей государств. Место проведения: площадь перед Администрацией Президента Украины на улице Банковой, 11.

    – в 12:35 состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко и Федерального Президента Республики Австрия Александра Ван Дер Беллена с представителями СМИ. Место проведения: АПУ, ул.Банковая, 11.

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    – в 15:15 состоится участие Президента Украины и Федерального Президента Республики Австрия в работе украино-австрийского бизнес-форума. Место проведения: отель Fairmont Grand Hotel Kyiv.

    Напомним, 8 февраля президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной посетили знаменитый Венский бал, который традиционно прошел в главном оперном театре Австрии. На мероприятие их пригласил президент страны.

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