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    В Австрии столкнулись два пассажирских поезда

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    По непонятным причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов, один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняются.
    На месте ЧП в Австрии
    @Emergenza24

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Два пассажирских поезда столкнулись в австрийской коммуне Никласдорф, сообщает сайт Steiermark-News.

    По информации издания, в результате ЧП погиб по меньшей мере один человек. Еще 22, в том числе трое детей, получили травмы. Всех их доставили в больницы.

    Как отмечается, по непонятным причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов, один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняются.

    В полиции сообщили, что один из поездов был международным (EuroCity) и следовал из австрийского города Грац в германский Саарбрюккен, второй — местный пригородный. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, движение по линии приостановлено.

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