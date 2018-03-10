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    OMV

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Газовое месторождение в Полтавской области
    Транзит газа через Украину упадет из-за взрыва в Австрии
    12:31 12.12.2017
    2014Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Из-за взрыва и пожара на крупнейшей газовой станции в Австрии поставщики снизят транзит по ужгородскому коридору через Украину.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Санкции? Нет, только бизнес и… мировой газовый передел
    08:38 14.09.2015
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    Крупнейшие энергетические компании Европы хотят вернуться к активному сотрудничеству с Россией, несмотря на введенные ЕС санкции против РФ в связи с конфликтом в Украине, пишет Джуди Демпси.
    Газовая компрессорная станция
    Перевод Украины на предоплату за газ пока не отразится на Австрии - OMV Group
    16:28 16.06.2014
    129Проблемы с оплатой российского газа
    Введение "Газпромом" предоплаты за газ для "Нафтогаза Украины" в среднесрочной перспективе не отразится на потребителях в Австрии, сообщил в понедельник РИА Новости представитель австрийского нефтегазового холдинга OMV Group Роберт Лехнер.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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