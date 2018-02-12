Президент Австрии удивился своим украинским корням

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен весьма удивился, когда узнал, что его прадед по материнской линии оказался родом из Полтавской области. Об этом говорится в печатном выпуске австрийского издания Profil, заметку из которого на своей странице в Facebook распространил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По информации издания, во время визита в Австрию президент Петр Порошенко представил Ван дер Беллену необычный подарок: документы о том, что его прадед по материнской линии Максимилиан Рейманн родился на территории современной Полтавщины в 1826 году.

Ван дер Беллен был удивлен новостью.

"До сих пор я знал только о семейных корнях в России и Эстонии, теперь я, очевидно, также немножко украинец", – сказал австрийский президент.

В середине марта президент Австрии собирается совершить государственный визит в Украину. Вместе с министром иностранных дел Карин Кнайссль Ван дер Беллен посетит Львов и Киев.