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    Президент Австрии удивился своим украинским корням

    (обновлено: )64333
    Отметим, что президент Петр Порошенко представил Ван дер Беллену оригинальный подарок: документы о том, что его прадед по материнской линии родился на территории современной Полтавщины.
    Победитель президентских выборов в Австрии Александр Ван дер Беллен
    GEORG HOCHMUTH/APA/AFP

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен весьма удивился, когда узнал, что его прадед по материнской линии оказался родом из Полтавской области. Об этом говорится в печатном выпуске австрийского издания Profil, заметку из которого на своей странице в Facebook распространил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

    По информации издания, во время визита в Австрию президент Петр Порошенко представил Ван дер Беллену необычный подарок: документы о том, что его прадед по материнской линии Максимилиан Рейманн родился на территории современной Полтавщины в 1826 году.

    Ван дер Беллен был удивлен новостью.

    "До сих пор я знал только о семейных корнях в России и Эстонии, теперь я, очевидно, также немножко украинец", – сказал австрийский президент.

    В середине марта президент Австрии собирается совершить государственный визит в Украину. Вместе с министром иностранных дел Карин Кнайссль Ван дер Беллен посетит Львов и Киев.

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