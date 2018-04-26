наверх
26.04.201816:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Бородатая Кончита Вурст решила быть мужественнее

    (обновлено: )15901
    Австрийский исполнитель, который в 2014 году победил в конкурсе "Евровидение", рассчитывает стать быть более похожим на "обычного Тома", которого не узнают на улицах".
    Победитель конкурса песни Евровидение 2014 в Копенгагене Кончита Вурст. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Австрийский певец Том Нойвирт, больше известный как исполнительница Кончита Вурст, заявил, что желает выглядеть более мужественно и не хочет носить платья.

    Победитель Евровидения-2014 недавно признался, что является ВИЧ-инфицированным. Теперь он решил отказаться от своего женоподобного образа.

    Смотрите также: Бикини-модель показала 22 способа сексуально снять купальник

    "Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно. Я радовался своей женской стороне последние десять лет или около этого. Мне принесло много веселья Евровидение и все, что за ним происходило. Я начал с девы в золотом платье, а теперь я больше бородатый дрэг-певец в ботинках", — ответил певец в интервью The Independent.

    Нойвирт рассчитывает стать быть более похожим на "обычного Тома", которого не узнают на улицах".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата