Бородатая Кончита Вурст решила быть мужественнее

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Австрийский певец Том Нойвирт, больше известный как исполнительница Кончита Вурст, заявил, что желает выглядеть более мужественно и не хочет носить платья.

Победитель Евровидения-2014 недавно признался, что является ВИЧ-инфицированным. Теперь он решил отказаться от своего женоподобного образа.

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"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно. Я радовался своей женской стороне последние десять лет или около этого. Мне принесло много веселья Евровидение и все, что за ним происходило. Я начал с девы в золотом платье, а теперь я больше бородатый дрэг-певец в ботинках", — ответил певец в интервью The Independent.

Нойвирт рассчитывает стать быть более похожим на "обычного Тома", которого не узнают на улицах".