Бикини-модель показала 22 способа сексуально снять купальник

Американская модель Шелби Бэй из штата Мичиган совершенствует свое искусство красиво позировать в купальниках.

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Шелби является одной из самых популярных бикини-моделей, которых известные компании по производству нижнего белья нанимают для демонстрации своих лучших нарядов.

Правда, иногда девушка предпочитает позировать топлес, чтобы подчеркнуть красоту своего тела.

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