Ученые назвали самую глупую битву в истории

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Самым глупым сражением в истории можно смело назвать битву под Карансебешем во время австро-турецкой войны 1788 года.

Бывший военный корреспондент BBC Эрик Дршмид описал ее в своей книге "Поворотный фактор: как удача и глупость изменили историю".

21 сентября 1788 года австрийские войска под предводительством Императора Священной Римской Империи Иосифа II подошли к городу Карансебеш (сейчас это территория Румынии) и расположились на отдых. Уставшие кавалерийские офицеры выпили, затеяли драку с пехотинцами, и тут кто-то крикнул о наступлении турецких войск. Это спровоцировало панику.

Свидетельства о тех событиях очень отрывочные, ученые долго не могли точно выяснить, что же произошло.

Издание LveScience приводит новое исследование Мэтью Майера, который подробно изучил переписку Иосифа II с его братом Леопольдом. Выяснилось, что это была кошмарная ночь для австрийцев. Солдаты начали беспорядочно палить в темноту. Когда взошло солнце и пороховой дым рассеялся, выяснилось, что турок там не было. Примерно 10 000 австрийских солдат погибли от рук своих. Турецкие войска подошли два дня спустя, без труда разгромили деморализованных австрийцев и взяли Карансебеш.

Ранее сообщалось, что в префектуре Сайтама в Японии обнаружили крупнейший денежный клад. Находка была выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.