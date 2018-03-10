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    Wintershall

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    ЕС вложил миллиарды в модернизацию ГТС Украины, но успеха нет - Wintershall
    09:50 11.04.2017
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    Как отметил Марио Мерен, в Европе некоторые люди не понимают, как изменился газовый рынок за последние пять лет, однако нехватки газа ЕС не испытывает.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Санкции? Нет, только бизнес и… мировой газовый передел
    08:38 14.09.2015
    1239Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Крупнейшие энергетические компании Европы хотят вернуться к активному сотрудничеству с Россией, несмотря на введенные ЕС санкции против РФ в связи с конфликтом в Украине, пишет Джуди Демпси.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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