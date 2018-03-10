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Дело убитого журналиста Георгия Гонгадзе все эти годы использовалось как аргумент в политических игрищах. Теперь делать это труднее: после сотен смертей в Киеве и тысяч смертей на Донбассе цена человеческой жизни в Украине стала совсем другой.