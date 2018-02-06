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    Гужва сообщил, какой ответ готовит суду, разрешившему его задержание

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (97)

    (обновлено: )422110
    Главный редактор издания "Страна.ua" отметил, что решение суда о его задержании распространяется только в Украину и в Австрии его задержать не могут.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва обжалует решение Шевченковского райсуда Киева, разрешающего его задержание для принудительного привода в суд для решения вопроса об изменении ему меры пресечения.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы будем оспаривать это решение в украинских судах и, соответственно, параллельно мы готовим пакет документов здесь, в Австрии, для того, чтобы был совершенно очевиден политический характер всех этих действий властей, которые сейчас предпринимаются против меня", — сказал Гужва в эфире телеканала "112 Украина".

    Он отметил, что решение суда о его задержании распространяется только в Украину и в Австрии его задержать не могут.

    "Данное решение еще раз доказывает правоту моих заявлений и действительность угроз, о которых я говорил. На Украине мне угрожает тюрьма и решением суда это еще раз доказано", — сказал Гужва.

    Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы. Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.

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