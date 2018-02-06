Гужва сообщил, какой ответ готовит суду, разрешившему его задержание

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва обжалует решение Шевченковского райсуда Киева, разрешающего его задержание для принудительного привода в суд для решения вопроса об изменении ему меры пресечения.

"Мы будем оспаривать это решение в украинских судах и, соответственно, параллельно мы готовим пакет документов здесь, в Австрии, для того, чтобы был совершенно очевиден политический характер всех этих действий властей, которые сейчас предпринимаются против меня", — сказал Гужва в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что решение суда о его задержании распространяется только в Украину и в Австрии его задержать не могут.

"Данное решение еще раз доказывает правоту моих заявлений и действительность угроз, о которых я говорил. На Украине мне угрожает тюрьма и решением суда это еще раз доказано", — сказал Гужва.

Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы. Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.