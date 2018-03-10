Политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что для украинских СМИ характерно размещение заказных материалов, но обвиняют почему-то только интернет-издание "Страна.ua", вероятно, по политическим причинам.
Политолог Валентин Войтков заявил, что действующие правила для участия в парламентских выборах позволяют выиграть только тем партиям, у которых есть деньги, спонсоры и доступ к медиа, а значит всем, кто уже находится при власти.
Политолог Валентин Войтков заявил в эфире "ГС", что мало кто захочет встать на защиту Артеменко, поскольку его подозревают в государственной измене, а это слишком щекотливый вопрос, чтобы подставляться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".