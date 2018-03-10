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    Валентин Войтков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Валентин Войтков. Архивное фото
    Власть сама разрушила доверие граждан к реформам - Войтков
    14:25 29.12.2017
    222
    Политики, как правило, называют реформами то, что таковыми не является, или просто пытаются ввести изменения, выгодные, прежде всего, им, подчеркнул политолог.
    Флаги Украины и Израиля перед зданием Администрации президента Украины
    У Израиля есть повод не подписывать ЗСТ с Украиной
    12:41 13.12.2017
    586Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Политолог Валентин Войтков подчеркнул, что соглашение о ЗСТ является более выгодным для Украины, поскольку мы больше экспортируем в Израиль.
    Валентин Войтков. Архивное фото
    Еще не конец. Политолог об эпопее со снятием депутатских иммунитетов
    14:36 13.07.2017
    293Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политолог Валентин Войтков спрогнозировал, что в новом политическом сезоне тема снятия депутатской неприкосновенности будет поднята с широким размахом.
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    Луценко показывает, что он способен посадить трех друзей - политолог
    17:27 30.06.2017
    610Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политолог Валентин Войтков отметил в эфире "ГС", что у Юрия Луценко огромные политические амбиции, поэтому ему очень важно продемонстрировать эффективность на посту генпрокурора.
    Игорь Гужва
    Войтков: дело Гужвы выглядит как политическая расплата
    12:13 26.06.2017
    255Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что для украинских СМИ характерно размещение заказных материалов, но обвиняют почему-то только интернет-издание "Страна.ua", вероятно, по политическим причинам.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Новые лица в ВР и низкое доверие Порошенко. Комментарий политолога
    13:06 19.05.2017
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    Политолог Валентин Войтков заявил, что действующие правила для участия в парламентских выборах позволяют выиграть только тем партиям, у которых есть деньги, спонсоры и доступ к медиа, а значит всем, кто уже находится при власти.
    Народный депутат Андрей Артеменко после допроса в ГПУ
    Нардепу Артеменко депутаты не помогут – политолог
    16:52 05.05.2017
    205Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Политолог Валентин Войтков заявил в эфире "ГС", что мало кто захочет встать на защиту Артеменко, поскольку его подозревают в государственной измене, а это слишком щекотливый вопрос, чтобы подставляться.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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