Накануне депутаты от "Самопомочи" прекратили голодовку под зданием АП, "Автомайдан" нагрянул к мэру Филатову в Днепре, устроив протесты под окнами градоначальника, а СБУ не нашла фактов причастности бойцов Айдара к террорганизации.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.