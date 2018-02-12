наверх
12.02.201819:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд объявил Гужву в розыск

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (103)

    (обновлено: )21004
    Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников удовлетворил ходатайство объявить Игоря Гужву в розыск, а производство по его обвинению в уклонении от уплаты налогов - остановить до выполнения решения суда.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости.

    "Ходатайство удовлетворить Игоря Гужву объявить в розыск, производство по обвинению в уклонении от уплаты налогов остановить (до выполнения решения суда — ред.)", — сказал судья Андрей Трубников в понедельник.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что может заставить Австрию выдать Гужву Украине? Мнение юриста

    Данное решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру.

    Читайте также: Гужва: меня в Украине ждет тюрьма

    Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

    Против Гужвы в Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен в госбюджет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ