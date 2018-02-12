Суд объявил Гужву в розыск

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости.

"Ходатайство удовлетворить Игоря Гужву объявить в розыск, производство по обвинению в уклонении от уплаты налогов остановить (до выполнения решения суда — ред.)", — сказал судья Андрей Трубников в понедельник.

Данное решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру.

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Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Против Гужвы в Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен в госбюджет.