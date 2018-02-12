Гужва о розыске: пора развешивать листовки на заборах Прошенко и Луценко

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Всласть стремится посадить в тюрьму выехавшего из Украины главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву. Об этом заявил сам Гужва, комментируя решение суда об объявлении его в розыск.

Ранее в понедельник, 12 февраля, Шевченковский райсуд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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"Стало понятно для чего именно сегодня решили депортировать из Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости. Торжественно сообщаю — сегодня Шевченковский райсуд столицы объявил меня в розыск и постановил задержать как только найдут. Пора развешивать листовки "его разыскивает…" на заборе домов у Порошенко, и Луценко. На добрую память. В общем-то и раньше не было сомнений, что задача властей посадить меня в тюрьму любым способом. Но лишний раз напоминать об этом тоже не помешает", — написал Гужва на свой странице в Facebook.

Facebook Игоря Гужывы Комментарий Игоря Гужывы об объявлении его в розыск

Напомним, 31 января главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.