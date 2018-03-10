Экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач обратился к Высшему специализированному суду по рассмотрению гражданских и уголовных дел с просьбой перевести его в специализированную исправительную колонию для бывших правоохранителей.
Как отметил главный военный прокурор Анатолий Матиос, глава Службы безопасности Украины Анатолий Грицак выделил трех оперативников, которые работали по делу осужденного за убийство Георгия Гонгадзе Анатолия Пукача.
Представитель Мирославы Гонгадзе предположила, что изменение показаний может быть попыткой экс-генерала создать новую стратегию защиты и добиться изменения приговора с пожизненного заключения на 15-летний срок.
Экс-генерал МВД настаивает, что в день, когда произошло убийство, ему была поставлена задача напугать Гонгадзе и заставить его сотрудничать со спецслужбами, чтобы с его помощью раскрыть некую организованную преступную группировку.
Дело убитого журналиста Георгия Гонгадзе все эти годы использовалось как аргумент в политических игрищах. Теперь делать это труднее: после сотен смертей в Киеве и тысяч смертей на Донбассе цена человеческой жизни в Украине стала совсем другой.
Приговоренный к пожизненному заключению Пукач заявлял, что при рассмотрении дела в Печерском райсуде Киева оговорил себя под давлением правоохранителей, судьи и защитницы вдовы Гонгадзе Валентины Теличенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".