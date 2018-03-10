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    Алексей Пукач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
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    Высший спецсуд начал рассмотрение кассации на приговор Алексею Пукачу
    Убийце Гонгадзе пересчитали тюремный срок по "закону Савченко"
    20:26 10.01.2018
    681
    Согласно законам Украины, актом помилования может быть произведена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.
    Бывший генерал МВД Алексей Пукач
    Луценко о деле Гонгадзе: Пукач не дает показаний по заказчикам убийства
    06:40 14.12.2017
    331Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По словам генерального прокурора, бывший генерал МВД Алексей Пукач - "фактически последний свидетель, который мог бы посодействовать следствию установить заказчика преступления".
    Высший спецсуд начал рассмотрение кассации на приговор Алексею Пукачу
    Рассмотрение кассации на приговор Алексею Пукачу 
    17:33 12.10.2016
    126
    Экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач обратился к Высшему специализированному суду по рассмотрению гражданских и уголовных дел с просьбой перевести его в специализированную исправительную колонию для бывших правоохранителей.
    Высший спецсуд начал рассмотрение кассации на приговор Алексею Пукачу
    Пукач потребовал перевести его в колонию, где сидел Луценко
    12:52 12.10.2016
    425
    Летом Пукач был этапирован в Чертковскую колонию в Тернопольской области для отбывания наказания, однако на данный момент он хочет, чтобы его перевели в Менскую колонию в Черниговской области.
    Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Пукачу
    Пукач этапирован в колонию для отбывания пожизненного заключения
    16:43 16.06.2016
    1076
    Пукач был этапирован в Чертковское учреждение исполнения наказания № 26, что в Тернопольской области. Там он будет содержаться в секторе с максимальным уровнем безопасности.
    Служба безопасности Украины
    Убийство Грабовского расследуют СБУшники, работавшие по делу Пукача
    12:47 25.03.2016
    665Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как отметил главный военный прокурор Анатолий Матиос, глава Службы безопасности Украины Анатолий Грицак выделил трех оперативников, которые работали по делу осужденного за убийство Георгия Гонгадзе Анатолия Пукача.
    Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Пукачу
    Оглашение окончательного приговора Пукачу 
    18:23 06.01.2016
    437
    Апелляционный суд Киева подтвердил пожизненный приговор бывшему генералу милиции Алексею Пукачу, который признан виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
    Алексей Пукач в Апелляционном суде Киева
    Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Пукачу
    15:03 06.01.2016
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    Приговор бывшему генералу МВД Украины за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставлен без изменений. Приговор был вынесен Пукачу в январе 2013 года.
    Валентина Теличенко. Архивное фото
    Адвокат Гонгадзе объяснила, почему Пукач резко изменил показания
    05:50 16.12.2015
    2682Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Представитель Мирославы Гонгадзе предположила, что изменение показаний может быть попыткой экс-генерала создать новую стратегию защиты и добиться изменения приговора с пожизненного заключения на 15-летний срок.
    Алексей Пукач. Оглашение приговора по делу Гонгадзе
    Пукач резко изменил показания, назвав убийство Гонгадзе непредумышленным
    03:27 16.12.2015
    619Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Экс-генерал МВД настаивает, что в день, когда произошло убийство, ему была поставлена задача напугать Гонгадзе и заставить его сотрудничать со спецслужбами, чтобы с его помощью раскрыть некую организованную преступную группировку.
    День памяти погибших журналистов в Украине
    Дело Гонгадзе – 15 лет. Невыученные уроки Украины
    12:11 17.09.2015
    404
    Дело убитого журналиста Георгия Гонгадзе все эти годы использовалось как аргумент в политических игрищах. Теперь делать это труднее: после сотен смертей в Киеве и тысяч смертей на Донбассе цена человеческой жизни в Украине стала совсем другой.
    Украинский журналист Геогрий Гонгадзе
    Дело об убийстве Георгия Гонгадзе. Справка
    14:36 16.09.2015
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    В среду исполнилось 15 лет со дня убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Приговор Алексею Пукачу, который признан виновным в этом преступлении, до сих пор не вступил в законную силу.
    Бывший генерал МВД Алексей Пукач
    Пукач, осужденный за убийство Гонгадзе, может выйти на свободу - адвокат
    13:06 15.09.2015
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    По словам Валентины Теличенко, по меркам Европейского суда по правам человека содержание лица под стражей более двух лет без приговора является нарушением прав человека.
    Оглашение приговора А.Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Г.Гонгадзе
    Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции по делу Гонгадзе на 31 августа
    15:16 26.08.2015
    47
    Длительное время суд решал технические вопросы, в частности, определял, в открытом или закрытом формате рассматривать дело. Суд перенесен в связи с отсутствием осужденного и его защитника в суде.
    Бывший генерал МВД Алексей Пукач
    Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор по делу Гонгадзе
    08:27 25.08.2015
    46
    На последнем судебном заседании адвокат бывшего начальника департамента разведки и наблюдения МВД Украины Алексея Пукача Григорий Демиденко снова не явился в суд.
    Бывший генерал МВД Алексей Пукач
    Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Пукачу по делу Гонгадзе
    14:50 12.08.2015
    31
    Сообщается, что судебное заседание по делу экс-генерала МВД Украины Алексею Пукача перенесено на 14 августа из-за неявки адвоката Пукача Григория Демиденко.
    Бывший генерал МВД Алексей Пукач
    Суд перенес рассмотрение жалобы защиты Пукача на приговор по делу Гонгадзе
    16:13 11.08.2015
    29
    В определении суда отмечается, что Подольский не будет присутствовать на рассмотрении жалобы, пока стороны-участницы процесса не завершат представление в суд своих ходатайств.
    Оглашение приговора А.Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Г.Гонгадзе
    Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор по делу Гонгадзе
    05:59 11.08.2015
    102
    Пукач заявлял, что при рассмотрении дела в Печерском райсуде Киева оговорил себя под давлением правоохранителей, судьи и защитницы вдовы Гонгадзе Валентины Теличенко.
    Оглашение приговора Алексею Пукачу. Архивное фото
    Рассмотрение апелляции Пукача на приговор отложено
    22:18 03.07.2015
    45Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По словам адвоката вдовы убитого журналиста Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко, заседания не было из-за того, что болеет адвокат Алексея Пукача.
    Алексей Пукач в зале суда. Архивное фото
    Дело Гонгадзе: суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор Пукачу
    00:36 26.06.2015
    115Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Приговоренный к пожизненному заключению Пукач заявлял, что при рассмотрении дела в Печерском райсуде Киева оговорил себя под давлением правоохранителей, судьи и защитницы вдовы Гонгадзе Валентины Теличенко.
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