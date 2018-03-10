Показатель успешности работы правоохранительных органов находится на низком уровне, поэтому обращение к силовикам не гарантирует безопасность, считают адвокат Валентина Теличенко и эксперт Дмитрий Стрижов.
Представитель Мирославы Гонгадзе предположила, что изменение показаний может быть попыткой экс-генерала создать новую стратегию защиты и добиться изменения приговора с пожизненного заключения на 15-летний срок.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".