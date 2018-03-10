Соответствующее решение суд принял на заседании в связи с тем, что, согласно информации генеральной прокуратуры Украины, комиссия, которая должна снять гриф секретности с данного дела, еще этого не сделала.
Рассмотрение этого дела, которое находится на рассмотрении в апелляционном суде Киева, в открытом судебном заседании осложняется наличием в его материалах сведений, содержащих государственную тайну, приводит заявление Виталия Яремы пресс-служба ГПУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".