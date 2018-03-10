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    Убийство Георгия Гонгадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Оглашение приговора Алексею Пукачу. Архивное фото
    Рассмотрение апелляции Пукача на приговор отложено
    22:18 03.07.2015
    45Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    По словам адвоката вдовы убитого журналиста Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко, заседания не было из-за того, что болеет адвокат Алексея Пукача.
    Оглашение приговора А.Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Г.Гонгадзе
    Суд перенес заседание по делу Пукача на 20 апреля
    15:59 17.03.2015
    45
    Соответствующее решение суд принял на заседании в связи с тем, что, согласно информации генеральной прокуратуры Украины, комиссия, которая должна снять гриф секретности с данного дела, еще этого не сделала.
    Рассмотрение апелляции Пукача по делу Гонгадзе. Видео
    Рассмотрение апелляции Пукача по делу Гонгадзе 
    11:32 17.03.2015
    166
    Во вторник, 17 марта, Апелляционный суд Киева в открытом режиме рассматривало апелляцию бывшего начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача. Заседание началось в 11.00.
    Виктор Шокин
    Шокирующая активность генпрокурора Шокина
    16:22 18.02.2015
    1775
    Ударными темпами взялся за работу новоназначенный генпрокурор Украины Виктор Шокин. В его планы входит расследовать все резонансные дела в кратчайшие сроки.
    Шокин: делом Гонгадзе буду руководить лично я. Видео
    Шокин: делом Гонгадзе буду руководить лично я 
    14:52 16.02.2015
    112
    В интернете обнародовано видео заявления генерального прокурора Виктора Шокина, в котором он утверждает, что делом Гонгадзе будет руководить лично генпрокурор.
    Алексей Пукач. Архивное фото
    Пукач заявил, что его принуждали не упоминать фамилии Кучмы и Литвина
    17:33 06.02.2015
    1501
    Как заявил на судебном заседании Пукач, прокуроры Шилов, Волошин и судья Мельник требовали от него, чтобы он не упоминал фамилии высокопоставленных лиц, а обвинил других - Мороза, Ткаченко, Плюща.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    ГПУ добивается открытого рассмотрения апелляции Пукача по делу Гонгадзе
    20:22 23.12.2014
    143Украина. Политический кризис
    Рассмотрение этого дела, которое находится на рассмотрении в апелляционном суде Киева, в открытом судебном заседании осложняется наличием в его материалах сведений, содержащих государственную тайну, приводит заявление Виталия Яремы пресс-служба ГПУ.
    Оглашение приговора А.Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Г.Гонгадзе
    Суд Киева 8 декабря продолжит рассматривать жалобу по делу Гонгадзе
    19:19 25.11.2014
    94
    Жалоба касается приговора экс-начальнику Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, который приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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