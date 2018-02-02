Гужва раскритиковал Луценко за "позорное вранье" и отдых на Сейшелах

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва, уехавший из Украины в Австрию, заявил, что дела против него сфальсифицироываны, и генеральный прокурор Юрий Луценко об этом знает.

Генпрокурор Юрий Луценко в пятницу заявил, что ГПУ через МИД страны проинформировала австрийских коллег об отсутствии политических мотивов в деле против Гужвы, и что Киев намерен объявить журналиста в международный и национальный розыск.

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"Была бы у Луценко хотя бы крупица политического мужества или хотя бы здравого смысла, он бы убедил президента закрыть это дело еще на досудебной стадии. Вместо этого, он продолжает позорно врать, а его подчиненные оказывают беспрецедентное давление на суд. Прямыми угрозами принуждая судей выносить против меня обвинительные приговоры", — написал Гужва на своей странице в Facebook, комментируя заявления Луценко.

Журналист подчеркнул, что генеральный прокурор и другие испугались международного резонанса и предпринимают попытки "срочно делать хорошую мину".

"Если раньше они рассказывали, какие мы "сепаратисты" и "пятая колонна", то теперь к нашего контенту у них претензий уже нет. Поздно. Рукописи не горят", — добавил Гужва.

При этом он напомнил о недавнем отдыхе главы ГПУ на Сейшелах.

"О каком здравом смысле может идти речь, когда он решил махнуть на Сейшелы, назвав это "отдыхом без излишеств", а потом, в качестве оправдания разместив зарплатную ведомость. Где одна его зарплата за декабрь превышает годовую зарплату прокурора в районе", — отметил главред "Страны".

"Иногда поражаешься — почему нельзя хотя бы элементарные факты уточнять и не перевирать. Чтоб совсем уж господина генпрокурора клоуном не выставлять. Например, можно ж было бы узнать, что я был на заседании 8 декабря. Что прокурор 8 декабря (и ранее) никаких требований по мере пресечения не выдвигал (и это все, естественно, есть в материалах судебных заседаний). Наконец, хотя бы пол судьи можно было бы назвать правильно? Судя по пресс-конференции, Луценко считает, что судья Андрей Трубников, который ведет мое дело по налогам, это женщина. Fake news как они есть", — заключил Гужва.

Игорь Гужва/Facebook, 2 февраля 2018

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.