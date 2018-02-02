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    Общество

    Фото дня. Украина простилась с Леонидом Каденюком

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    В пятницу в Киеве простились с первым и единственным космонавтом Украины Леонидом Каденюком. Знаменитый украинец был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу в Киеве простились с первым и единственным космонавтом Украины Леонидом Каденюком.

    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Он жил небом. В Киеве прощались с Каденюком

    Знаменитый украинец был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

    Напомним, Каденюк скончался в Киеве 31 января на 68-м году жизни.

    Каденюк до распада СССР вместе с другими советскими космонавтами испытывал многоразовую систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.

    В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

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