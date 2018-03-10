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    прощание

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Он жил небом. В Киеве прощались с Каденюком
    15:15 02.02.2018
    438
    В Киеве в клубе Кабинета министров провели в последний путь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, погибшего на 67-м году жизни.
    Прощание с актером Михаилом Державиным проходит в Москве. Видео
    В Москве попрощались с актером Михаилом Державиным 
    10:31 15.01.2018
    2216
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным началось в понедельник в Театре сатиры в Москве. Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
    В Одессе прощалась с убитым фельдшером колонна из неотложек. Видео
    В Одессе прощалась с убитым фельдшером колонна из неотложек 
    21:00 03.01.2018
    1081
    В Одессе проводили в последний путь фельдшера скорой помощи Андрея Овчинникова, убитого накануне Нового года группой грабителей на поселке Котовского.
    Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова - эпизод фильма Небеса обетованные
    В понедельник в Москве простятся с актером Леонидом Броневым
    01:26 11.12.2017
    537
    Церемония прощания с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет в Москве в понедельник
    06:32 27.11.2017
    1307
    По информации Министерства культуры РФ, гражданская панихида и прощание с Дмитрием Хворостовским будет в Москве, в концертном зале имени Чайковского, 27 ноября.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Друзья и коллеги провели в последний путь Ирину Бережную 
    14:36 10.08.2017
    5486
    Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    В Киеве простились с Ириной Бережной 
    13:45 10.08.2017
    23050Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Фотокорреспондент РИА Новости Украины присутствует на церемонии прощания с нардепом Ириной Бережной в Киево-Печерской лавре. Проститься с Бережной пришли тысячи киевлян.
    Гельмут Коль
    Церемония прощания с Гельмутом Колем пройдет в Страсбурге - СМИ
    21:23 17.06.2017
    260
    При жизни Гельмут Коль был удостоен почетного гражданства Европы. Подобная церемония прощания на общеевропейском уровне будет проводиться впервые. Дата проведения не называется.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Прощание с Евтушенко пройдет не раньше чем через неделю - друг семьи
    04:53 02.04.2017
    396
    По словам друга Евтушенко - писателя и богослова Михаила Моргулиса, прощание с поэтом в Москве будет не раньше, чем через неделю. Евгения Евтушенко похоронят в Переделкино.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви. Архивное фото
    В пятницу в Донецке простятся с командиром батальона "Сомали"
    05:47 10.02.2017
    378Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Церемония прощания с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых начнется в 10.00 в театре оперы и балета в центре Донецка, там же, где в октябре 2016 года прощались с "Моторолой".
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем
    В Москве простились с актером Вячеславом Шалевичем
    18:38 23.12.2016
    515
    Народного артиста Российской Федерации Вячеслава Шалевича после церемонии прощания в Театре имени Вахтангова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
    В бразильском Шапеко простились с погибшими футболистами
    Бразильцы простились с погибшими в авиакатастрофе футболистами 
    22:25 03.12.2016
    160Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Бразильцы прощаются со своими футболистами, погибшими в авиакатастрофе в Колумбии. Тысячи человек собрались на стадионе города Шапеко, чтобы проститься с игроками местного футбольного клуба "Шапекоэнсе".
    Прощание с Фиделем Кастро на Кубе
    Кортеж с урной с прахом Фиделя Кастро прибыл в Сантьяго-де-Куба
    20:00 03.12.2016
    165Захоронение праха Фиделя Кастро
    Согласно информации, в городах и поселках, по которым следовал кортеж с урной с прахом Фиделя Кастро, сотни тысяч кубинцев выходили на улицы, чтобы проститься с команданте.
    Прощание кубинцев с Фиделем Кастро. Видео
    Прощание кубинцев с Фиделем Кастро 
    06:08 29.11.2016
    225Захоронение праха Фиделя Кастро
    Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
    Польский режиссёр Анджей Вайда. Архивное фото
    В Варшаве простились с Анджеем Вайдой
    04:24 19.10.2016
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    Месса прошла в костеле Святого Яцека. Тело режиссера кремировано, похороны состоятся 19 октября в Кракове на Сальваторском кладбище, где похоронены близкие Вайды.
    Церемония прощания с погибшими патрульными в Днепре
    Спецкор из Днепра: прощаться с патрульными шли со всего города
    23:33 26.09.2016
    282Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Специальный корреспондент Наталья Гусак сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы, что в Днепре на прощание с патрульными полицейскими люди шли со всего города в течение нескольких часов.
    Эрнст Неизвестный. Архивное фото
    В Нью-Йорке простятся с Эрнстом Неизвестным
    00:58 17.08.2016
    376
    В пятницу в Свято-Николаевском православном соборе Нью-Йорка состоится отпевание Неизвестного, после чего он будет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где и жил последние годы. Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа в Нью-Йорке.
    Тысячи людей провожают процессию и скандируют Али, Али. Видео
    Тысячи людей провожают процессию и скандируют "Али, Али" 
    19:03 10.06.2016
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    Тело скончавшегося в прошлую пятницу прославленного боксера Мохаммеда Али пронесли по улицам его родного города Луисвилла. Гроб с телом Али пронесли, в том числе, знаменитые боксеры Майк Тайсон и Леннокс Льюис, актер Уилл Смит.
    В США прощаются с Мохаммедом Али. Видео
    В США прощаются с Мохаммедом Али 
    13:37 10.06.2016
    231
    В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
    Россия прощается с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Видео
    Россия прощается с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым 
    13:32 03.12.2015
    2620Прощание с Эльдаром Рязановым
    Москва и вся Россия прощается сегодня с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Проводить этого легендарного человека в последний путь пришли тысячи людей, среди которых политики и звезды, журналисты и актеры.
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