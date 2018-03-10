Церемония прощания с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.
Бразильцы прощаются со своими футболистами, погибшими в авиакатастрофе в Колумбии. Тысячи человек собрались на стадионе города Шапеко, чтобы проститься с игроками местного футбольного клуба "Шапекоэнсе".
Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
В пятницу в Свято-Николаевском православном соборе Нью-Йорка состоится отпевание Неизвестного, после чего он будет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где и жил последние годы. Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа в Нью-Йорке.
Тело скончавшегося в прошлую пятницу прославленного боксера Мохаммеда Али пронесли по улицам его родного города Луисвилла. Гроб с телом Али пронесли, в том числе, знаменитые боксеры Майк Тайсон и Леннокс Льюис, актер Уилл Смит.
В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
Москва и вся Россия прощается сегодня с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Проводить этого легендарного человека в последний путь пришли тысячи людей, среди которых политики и звезды, журналисты и актеры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.
Бразильцы прощаются со своими футболистами, погибшими в авиакатастрофе в Колумбии. Тысячи человек собрались на стадионе города Шапеко, чтобы проститься с игроками местного футбольного клуба "Шапекоэнсе".
Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
Тело скончавшегося в прошлую пятницу прославленного боксера Мохаммеда Али пронесли по улицам его родного города Луисвилла. Гроб с телом Али пронесли, в том числе, знаменитые боксеры Майк Тайсон и Леннокс Льюис, актер Уилл Смит.
В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
Москва и вся Россия прощается сегодня с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Проводить этого легендарного человека в последний путь пришли тысячи людей, среди которых политики и звезды, журналисты и актеры.