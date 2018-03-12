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    Украина и Канада договорилась о создании совместной площадки для ракет - СМИ

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    Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет. Ранее сообщалось, что Украина примет участие в строительстве космодрома в Австралии.
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    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украина и Канада договорились о совместном строительстве стартовой площадки для ракет на территории одного из канадских космодромов, сообщило в понедельник интернет-издание "Новое время".

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    "Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов", — сообщил изданию советник председателя государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

    По словам Кузнецова, с Австралией пока нет договоренности по строительству космодрома. Украинское правительство предложило проект в 2016 году, но ответа от австралийцев пока не поступало.

    Ранее украинский посол в Австралии Николай Кулинич заявил, что государственное космическое агентство Украины может построить космодром в Австралии.

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