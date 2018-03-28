Хищение в "Охматдете": наибольшая нехватка - в отделении химиотерапии

Соцсети

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В рамках расследования уголовного производства в отношении хищений лекарственных средств в больнице "Охматдет" наибольшее недостаток обнаружен в отделении интенсивной химиотерапии.

Об этом и других деталях расследования рассказал руководитель местной прокуратуры №10 Роман Гавриш, сообщает УНН.

"Недостаток был обнаружен в 6 отделениях. Основная сумма (недостатка — ред.) была обнаружена в отделении интенсивной химиотерапии ", — сообщил прокурор.

Он напомнил, что по результатам расследования сообщено о подозрении заведующему аптечным складом больницы, а также шести медсестрам отделений, в которых выявлены нарушения.

"Объем лекарств, которые передавались старшим медсестрам этих отделений и их использование не было подтверждено в историях болезней детей. Не велся вообще учет ни использования этих лекарств, ни получения. И, соответственно, эти лекарства присваивались, и указаны медсестры распоряжались ими по своему усмотрению ", — разъяснил схему, по которой действовали подозреваемые, Гавриш.

Кроме того, по словам прокурора, по заведующего складом были выявлены признаки подделки бухгалтерских документов.

"Фактически совершались определенные приписки о выдаче и использовании этих лекарств", — сказал Гавриш.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала руководителя строительной компании по подозрению в причастности к присвоению 10 миллионов гривен (380,4 тысячи долларов) бюджетных средств.