наверх
28.03.201814:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Хищение в "Охматдете": наибольшая нехватка - в отделении химиотерапии

    (обновлено: )5620
    В прокуратуре Киева сообщили, что недостаток в больнице "Охматдет" был обнаружен в 6 отделениях. Основная сумма недостатка была обнаружена в отделении интенсивной химиотерапии.
    Национальная больница Охматдет
    Соцсети

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В рамках расследования уголовного производства в отношении хищений лекарственных средств в больнице "Охматдет" наибольшее недостаток обнаружен в отделении интенсивной химиотерапии.

    Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сердюк: Минздрав не предупреждает, что наша медицина смертельно опасна

    Об этом и других деталях расследования рассказал руководитель местной прокуратуры №10 Роман Гавриш, сообщает УНН.

    "Недостаток был обнаружен в 6 отделениях. Основная сумма (недостатка — ред.) была обнаружена в отделении интенсивной химиотерапии ", — сообщил прокурор.

    Он напомнил, что по результатам расследования сообщено о подозрении заведующему аптечным складом больницы, а также шести медсестрам отделений, в которых выявлены нарушения.

    "Объем лекарств, которые передавались старшим медсестрам этих отделений и их использование не было подтверждено в историях болезней детей. Не велся вообще учет ни использования этих лекарств, ни получения. И, соответственно, эти лекарства присваивались, и указаны медсестры распоряжались ими по своему усмотрению ", — разъяснил схему, по которой действовали подозреваемые, Гавриш.

    Кроме того, по словам прокурора, по заведующего складом были выявлены признаки подделки бухгалтерских документов.

    "Фактически совершались определенные приписки о выдаче и использовании этих лекарств", — сказал Гавриш.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала руководителя строительной компании по подозрению в причастности к присвоению 10 миллионов гривен (380,4 тысячи долларов) бюджетных средств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виды Москвы
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?