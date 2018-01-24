В Минобразования сообщили, где в Украине остались русские школы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Обучение на русском языке в настоящее время проводится в 7% школ в Украине, при этом в Киеве и области нет ни одной русскоязычной школы, сообщает в среду сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на данные Министерства образования Украины.

"Образование на русском языке получают 7% украинских школьников — 277 512 детей. Всего на территории Украины находится 622 учебных заведения, где русский является основным языком преподавания", — сообщает телеканал.

По данным Минобразования, больше всего таких школ на востоке и юге страны. В частности, в Харьковской и Одесской областях работает по 107 учебных заведений, по 100 русскоязычных школ находятся в Днепропетровской и Донецкой областях, в Запорожской области — 81 школа, в Луганской – 53 школы.

Также русскоязычные школы есть в Николаевской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Ни одной русскоязычной школы нет в Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой областях и в городе Киеве.

Ранее Министерство образования исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание, по результатам которого абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.