наверх
10.03.2018
11:49
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
мультфильмы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
11
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
В США умер создатель самого известного мультперсонажа
11:24 19.12.2017
606
Создателю легендарного мультперсонажа Багза Банни Бобу Гивенсу было 99 лет, в последнее время мужчина находился в больнице Святого Иосифе в Бербанке - штат Калифорния.
Композитора "Симпсонов" уволили после почти 30 лет работы
15:11 31.08.2017
176
Альф Клаузер начал работать с мультсериалом еще в 90-ых, став дважды обладателем премии "Эмми", всего же он был номинирован на эту престижную награду еще 21 раз.
Короткометражный мультфильм "Песочник" завоевал "Оскар"
05:39 27.02.2017
142
"Оскар-2017". Победители
Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар".
Мультфильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемии США "Оскар"
05:32 27.02.2017
44
"Оскар-2017". Победители
Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет 'более толерантным".
Мультфильм "Зверополис" завоевал "Золотой глобус"
05:32 09.01.2017
87
Фильм создал режиссерский тандем Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша. При бюджете в 150 миллионов долларов, кассовые сборы картины уже превысили 1 миллиард долларов.
Режиссер Дэвид Сильвермен сообщил о выпуске новых сезонов Simpsons
22:08 05.11.2016
90
Согласно информации, которую опубликовал американский режиссер Дэвид Сильвермен в своем Twitter, продолжение мультсериала Simpsons будет в 29 и 30 сезонах.
Умер создатель мультфильма "Жил-был пёс"
15:12 11.09.2016
411
На 75-м году жизни скончался Эдуард Назаров - автор мультфильмов, среди которых "Жил-был пес", "Винни-Пух" "Путешествие муравья", "Остров", "Принцесса и людоед".
В "Союзмультфильме" отмечают день рождения автора фильмов про "Винни-Пуха"
01:40 01.05.2016
75
Федор Хитрук — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, Государственной премии ГДР по искусству, премии президента РФ в области литературы и искусства.
"Медвежья история" завоевала "Оскар" за лучший короткометражный мультфильм
05:17 29.02.2016
194
"Оскар-2016". Победители
В номинации короткометражных мультфильмов были также представлены "Пролог" Ричарда Уилльямса, "Мир будущего" Дона Херцвельда, "Санджай и его команда" Санджая Пателя.
Мультфильм "Головоломка" завоевал "Оскар"
05:15 29.02.2016
175
"Оскар-2016". Победители
В категории мультфильмов также были представлены британско-французский "Барашек Шон", бразильский мультипликационный фильм "Мальчик и мир", "Аномализа" и "Воспоминания Марни".
В Украине создадут мультфильм по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки
19:57 18.10.2015
612
Согласно информации, прототипами всех основных локаций мультфильма стали реальные украинские природные заповедники: село Вилково, тоннель любви в поселке Клевань, Букский каньон и Карпаты.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Альф Клаузер
1
Дэвид Сильвермен
1
Золотой глобус
1
Леся Украинка
1
Лос-Анджелес
2
Оскар (премия)
4
Россия
2
США
6
Симпсоны
1
Союзмультфильм
1
Украина
1
Федор Хитрук
1
Эдуард Назаров
1
авторы
1
кинопремии
3
композитор
1
награды
1
награждения
1
смерть
2
увольнения
1
Подборка тегов
мультфильмы
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги
Персоны
Альф Клаузер