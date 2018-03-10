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    мультфильмы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Создатель легендарного мультперсонажа Багза Банни Боб Гивенс
    В США умер создатель самого известного мультперсонажа
    11:24 19.12.2017
    606
    Создателю легендарного мультперсонажа Багза Банни Бобу Гивенсу было 99 лет, в последнее время мужчина находился в больнице Святого Иосифе в Бербанке - штат Калифорния.
    Симпсоны
    Композитора "Симпсонов" уволили после почти 30 лет работы
    15:11 31.08.2017
    176
    Альф Клаузер начал работать с мультсериалом еще в 90-ых, став дважды обладателем премии "Эмми", всего же он был номинирован на эту престижную награду еще 21 раз.
    Короткометражный мультфильм Песочник завоевал Оскар
    Короткометражный мультфильм "Песочник" завоевал "Оскар"
    05:39 27.02.2017
    142"Оскар-2017". Победители
    Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар".
    Мультфильм Зверополис завоевал награду киноакадемии США Оскар
    Мультфильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемии США "Оскар"
    05:32 27.02.2017
    44"Оскар-2017". Победители
    Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет 'более толерантным".
    Режиссерский тандем мультфильма Зверополис Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша
    Мультфильм "Зверополис" завоевал "Золотой глобус"
    05:32 09.01.2017
    87
    Фильм создал режиссерский тандем Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша. При бюджете в 150 миллионов долларов, кассовые сборы картины уже превысили 1 миллиард долларов.
    Мультсериал Simpsons
    Режиссер Дэвид Сильвермен сообщил о выпуске новых сезонов Simpsons
    22:08 05.11.2016
    90
    Согласно информации, которую опубликовал американский режиссер Дэвид Сильвермен в своем Twitter, продолжение мультсериала Simpsons будет в 29 и 30 сезонах.
    Мультипликатор Эдуард Назаров
    Умер создатель мультфильма "Жил-был пёс"
    15:12 11.09.2016
    411
    На 75-м году жизни скончался Эдуард Назаров - автор мультфильмов, среди которых "Жил-был пес", "Винни-Пух" "Путешествие муравья", "Остров", "Принцесса и людоед".
    Режиссер киностудии Союзмультфильм Федор Хитрук
    В "Союзмультфильме" отмечают день рождения автора фильмов про "Винни-Пуха"
    01:40 01.05.2016
    75
    Федор Хитрук — народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, Государственной премии ГДР по искусству, премии президента РФ в области литературы и искусства.
    Габриэль Осорио во время 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
    "Медвежья история" завоевала "Оскар" за лучший короткометражный мультфильм
    05:17 29.02.2016
    194"Оскар-2016". Победители
    В номинации короткометражных мультфильмов были также представлены "Пролог" Ричарда Уилльямса, "Мир будущего" Дона Херцвельда, "Санджай и его команда" Санджая Пателя.
    Победители Оскара-2016
    Мультфильм "Головоломка" завоевал "Оскар"
    05:15 29.02.2016
    175"Оскар-2016". Победители
    В категории мультфильмов также были представлены британско-французский "Барашек Шон", бразильский мультипликационный фильм "Мальчик и мир", "Аномализа" и "Воспоминания Марни".
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    В Украине создадут мультфильм по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки
    19:57 18.10.2015
    612
    Согласно информации, прототипами всех основных локаций мультфильма стали реальные украинские природные заповедники: село Вилково, тоннель любви в поселке Клевань, Букский каньон и Карпаты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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